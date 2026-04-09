El exfutbolista ecuatoriano Christian Lara, quien disputó el Mundial de Alemania 2006 con su selección, fue detenido tras verse involucrado en un intento de robo a mano armada en la ciudad de Quito.

Según información policial, seis sujetos armados intentaron concretar un asalto en un local que vendía equipos tecnológicos. La rápida acción de la policía permitió frustrar el delito y detener a cuatro personas, entre ellas el exfutbolista, mientras otros involucrados lograron escapar.

Durante el operativo se registró un intercambio de disparos y una persecución, pero no se reportaron heridos. Los uniformados incautaron armas de fuego y recuperaron computadores, celulares y otros dispositivos que habían sido sustraídos por la banda criminal.

El hecho provocó gran impacto en redes sociales debido a la circulación de un video en el que se observa a varias personas agrediendo a Christian Lara mientras se encontraba esposado, previo a su traslado en un vehículo policial.

🚨 Imágenes sensibles

Christian “Diablito” Lara, exseleccionado de Ecuador, fue detenido en Villaflora durante un operativo policial por un presunto robo. En el lugar, ciudadanos intentaron agredirlo antes de su traslado en patrullero. Imágenes sensibles.



📹 disposición autor pic.twitter.com/c7sEL6Y4Tr — Paúl López Encalada 🖋️ (@PaulLopezEc) April 7, 2026

Christian Lara, apodado “Diablito”, disputó 28 partidos oficiales con la selección de Ecuador, con la cual llegó hasta octavos de final en la Copa del Mundo 2006.

A nivel de clubes, Lara tuvo un largo recorrido por el fútbol ecuatoriano, donde jugó en equipos como Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil, El Nacional y Deportivo Quito. También pasó por Al-Wakrah de Qatar y Dorados de Sinaloa de México.