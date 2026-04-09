Disparo al aire y encañonado: conductor sufre violento robo de su auto afuera de local de sushi en Puente Alto

Durante la noche de este miércoles, un conductor fue víctima de un violento robo de su vehículo cuando salía de un local de sushi en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Juan de Dios Malebrán con El Palqui, cuando el afectado había acudido al local a retirar un pedido.

En ese momento, fue abordado por al menos tres sujetos armados, quienes lo encañonaron y realizaron un disparo al aire antes de concretar el robo y darse a la fuga en el automóvil.

Carabineros investiga el robo

El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, informó que se encuentran investigando este delito de robo con intimidación.