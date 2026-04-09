;

Disparo al aire y encañonado: conductor sufre violento robo de su auto afuera de local de sushi en Puente Alto

El hecho ocurrió cuando la víctima retiraba un pedido, momento en que fue interceptada por delincuentes armados.

Ruth Cárcamo

Captura X @UlloaG_Fernando

Captura X @UlloaG_Fernando

Durante la noche de este miércoles, un conductor fue víctima de un violento robo de su vehículo cuando salía de un local de sushi en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Juan de Dios Malebrán con El Palqui, cuando el afectado había acudido al local a retirar un pedido.

Revisa también

ADN

En ese momento, fue abordado por al menos tres sujetos armados, quienes lo encañonaron y realizaron un disparo al aire antes de concretar el robo y darse a la fuga en el automóvil.

Carabineros investiga el robo

El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, informó que se encuentran investigando este delito de robo con intimidación.

“Las diligencias de este caso fueron encomendadas a personal especializado de Carabineros, quienes trabajan para esclarecer este hecho y ubicar a los responsables”, señaló.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad