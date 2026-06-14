Deportes Concepción cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una valiosa victoria. Por la fecha 15, el “León de Collao” se hizo fuerte en el Ester Roa y venció por 3-2 a Deportes Limache, resultado que le permite salir, de manera provisoria, de la zona de descenso.

El partido comenzó favorable para el equipo de Fernando Díaz. Tras una gran jugada colectiva del conjunto local, Jorge Henríquez (13’) conectó un centro atrás de Matías Cavalleri y definió con un derechazo en el área chica, dejando sin opciones a Claudio González para establecer el 1-0.

👀💥🏆 ¡El León de Collao pega primero!



Luego de una gran jugada colectiva del conjunto local, Jorge Henríquez aprovechó el pase dentro del área para anotar el primer tanto de Deportes Concepción ante Deportes Limache, en este #MatchdayDomingo por la Fecha 15 de la… pic.twitter.com/g8DbRVaTVu — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 14, 2026

Sin embargo, los locales no lograron sostener la ventaja y el elenco de Víctor River encontró la igualdad en el complemento mediante Misael Llantén (53’). El volante de los “Tomateros” aprovechó un rebote del arquero Nicolás Araya bajo el arco y, tras una extensa revisión del VAR por una inexistente posición de adelanto, decretó el 1-1.

🍅⚽🏆 ¡TODO IGUALADO EN EL ESTER ROA!



Misael Llantén aprovechó el rebote del portero local y anotó el 1-1 parcial de Deportes Limache en su visita a Deportes Concepción, en este #MatchdayDomingo por la Fecha 15 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026



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En el tramo final, el conjunto penquista asumió el protagonismo y generó varias llegadas de riesgo. La más clara llegó a los 72’, cuando un remate al palo salvó a la visita y, en la misma acción, Fausto Grillo desperdició un disparo con el arco a disposición que fue despejado con lo justo por González.

No obstante, la insistencia terminó dando frutos para los locales. A los 81’, Ariel Cáceres marcó un golazo desde fuera del área para el 2-1 y Joaquín Larrivey (90’) puso la tercera cifra para los “Lilas”. El descuento de la visita fue obra de Jean Meneses (90+6′) para sentenciar el 3-2 definitivo en el Ester Roa.

😱💥⚽ ¡PARA SALIR DEL FONDO DE LA TABLA!



Con una gran jugada personal, Ariel Cáceres encaró a la defensa visitante y sacó un remate para anotar el segundo tanto de Deportes Concepción ante Deportes Limache, en este #MatchdayDomingo por la Fecha 15 de la… pic.twitter.com/54WK15cgNV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 14, 2026

Con este triunfo, Deportes Concepción salió de la zona de descenso y se ubicó en el 14° lugar de la tabla con 14 puntos. El “León de Collao” supera a Cobresal, que entró a la zona roja con 13 unidades, aunque podría ser alcanzado por Unión La Calera, que suma 11 y enfrenta esta tarde a Universidad de Chile.

En la otra vereda, Deportes Limache sumó su cuarta derrota consecutiva y su quinto partido sin ganar, quedando relegado al 8° lugar con 21 puntos. El cuadro tomatero se mantiene a uno de los puestos de clasificación a copas internacionales y lejos de Colo Colo, que lidera con 36 unidades.