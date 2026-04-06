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Emergencia en Puente Alto: portón de colegio cae sobre estudiantes y deja 4 heridos

Un portón de acceso vehicular cayó sobre estudiantes en el colegio San Carlos de Aragón. Cuatro menores fueron trasladados al Hospital Sótero del Río.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Emergencia en Puente Alto: portón de colegio cae sobre estudiantes y deja 4 heridos

Emergencia en Puente Alto: portón de colegio cae sobre estudiantes y deja 4 heridos

02:16

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Una emergencia movilizó a Bomberos y Carabineros hasta las afueras del colegio San Carlos de Aragón, en la comuna de Puente Alto, luego de que un portón cayera sobre varios escolares.

De acuerdo con los antecedentes preliminares conocidos hasta ahora, cuatro menores de edad debieron ser trasladados en ambulancias hasta el Hospital Sótero del Río, en medio de una escena de alta tensión que también dejó a otros estudiantes en evidente estado de shock.

El hecho habría ocurrido en el contexto de una manifestación estudiantil al interior del establecimiento. Sin embargo, una alumna de cuarto medio, identificada como Amelia, sostuvo en conversación con Radio ADN que la movilización se desarrollaba de forma pacífica.

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En su testimonio, afirmó: “Lo que pasó fue que nosotros estábamos iniciando una manifestación completamente pacífica, en la que, si bien se movió un poco el portón, no se movió con tanta fuerza”.

Alumna asegura que el portón ya había caído antes

La estudiante relató que el accidente ocurrió cuando el ambiente ya estaba más calmado. Según su versión, “más adelante en la manifestación, ya cuando estábamos todos un poco más calmados, se escuchó como un desplome”, lo que provocó que muchos corrieran a ver qué había sucedido. Ahí, dijo, encontraron a tres alumnas en el suelo y a un alumno con una lesión en el brazo.

En ese mismo relato, Amelia planteó una acusación especialmente delicada sobre el estado del acceso vehicular. La joven señaló: “El portón se había caído y mucha gente empezó a reclamar que era porque nosotros habíamos realizado la manifestación y habíamos movido el portón, pero ese portón se ha caído antes como 3 veces sin motivo aparente”.

La alumna también describió el estado de algunas de las afectadas tras el accidente. En esa línea, comentó: “De las compañeras creo que una estaba consciente, o sea, se veía despierta, pero lloraban, así que estaban con conciencia por lo menos”.

Los primeros antecedentes indican que los lesionados serían estudiantes de enseñanza media.

Por ahora, no existe un balance oficial más detallado sobre la gravedad de las heridas ni una versión formal del establecimiento respecto de la caída del portón. El caso, sin embargo, ya abrió inquietud entre apoderados y alumnos sobre las condiciones de infraestructura y los protocolos de seguridad en uno de los accesos del colegio.

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