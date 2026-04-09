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VIDEO. El último registro antes del crimen: publican imágenes clave tras la muerte de joven estudiante de veterinaria en Temuco

El video, grabado horas antes del hallazgo del cuerpo, podría ser esencial para esclarecer la muerte de Francisca Millahual Arriagada.

Nelson Quiroz

Capturas (24 Horas)

Capturas (24 Horas)

Un nuevo antecedente podría ser determinante en la investigación por el asesinato de Francisca Millahual Arriagada, joven de 20 años encontrada sin vida al interior de la casa de su abuela en Temuco.

Se trata de un video al que accedió 24 Horas, donde se observa a un hombre saliendo del domicilio en bicicleta, lo que lo posiciona como una pieza clave para esclarecer el caso.

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CAPTURA 24 HORAS

Las imágenes muestran a un individuo vestido de negro retirándose del lugar, en la villa Florencia, cerca de 15 horas antes de que la abuela de la víctima encontrara el cuerpo.

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El registro cobra especial relevancia, ya que correspondería a la última persona que abandonó la vivienda antes del crimen, en un contexto donde la joven presentaba un impacto balístico y múltiples lesiones atribuibles a terceros.

Los antecedentes del caso

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la investigación, el hecho habría ocurrido el lunes 6 de abril, jornada en la que la estudiante de Medicina Veterinaria, quien cursaba sus estudios en la Universidad Santo Tomás, habría compartido con otras personas en el inmueble.

Entre ellas, figura un tío de 24 años, actualmente inubicable y señalado como principal sospechoso.

El caso, que es indagado por la Policía de Investigaciones, ha sido abordado como un eventual femicidio. En esa línea, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) confirmó la presentación de una querella.

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