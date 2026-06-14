Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi, los influencers que murieron en accidente aéreo en Brasil

La colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en Río de Janeiro dejó al menos seis fallecidos y provocó conmoción en el mundo del entretenimiento digital luego de que las autoridades brasileñas identificaran entre las víctimas al músico estadounidense Oliver Tree y al creador de contenidos argentino Gaspi.

Oliver Tree: la extravagancia y el humor

Oliver Tree, de 32 años, alcanzó notoriedad internacional gracias a una propuesta artística que mezclaba música, humor y una estética extravagante que lo convirtió en un fenómeno viral.

Originario de California, acumuló millones de reproducciones con canciones como Life Goes On, Miss You y When I’m Down, además de construir una identidad visual reconocible por sus particulares peinados, vestuario y videoclips cargados de ironía. También destacaba por dirigir gran parte de sus propias producciones audiovisuales y por su fuerte presencia en redes sociales.

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Durante las últimas semanas había vuelto a captar atención mediática tras aparecer junto al influencer mexicano Aaron Mercury en diversos eventos y publicaciones realizadas en Ciudad de México, coincidiendo además con el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio.

Pesar en Argentina: adiós a Gaspi Díaz

Por su parte, Gaspar Prim Díaz, conocido simplemente como Gaspi, se transformó en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina gracias a su humor irreverente, entrevistas espontáneas en la vía pública y videos virales que acumulaban millones de visualizaciones. Su característico saludo “Buenass” y su estilo provocador le permitieron construir una amplia comunidad de seguidores en toda Latinoamérica.

En 2025, el influencer dio un importante salto de popularidad al participar en La Velada del Año V, el masivo evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde compartió cartel con algunos de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante.La investigación sobre el accidente continúa en desarrollo.