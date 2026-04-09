Detective de la PDI abate a asaltante tras encerrona en Pedro Aguirre Cerda: había retirado $18 millones

Un intento de encerrona terminó con un asaltante muerto y otros dos detenidos la tarde de este jueves en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, luego de que la víctima del delito resultara ser un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) que acababa de retirar una alta suma de dinero desde una entidad bancaria.

El funcionario, tras ser interceptado e intimidado con un arma de fuego, repelió el ataque con su arma de servicio.

Según los antecedentes preliminares, el detective había retirado cerca de $18 millones de pesos, circunstancia que habría sido advertida por los delincuentes antes de concretar el seguimiento.

De acuerdo con la información policial, la banda se desplazaba en un vehículo y abordó al funcionario en la vía pública con la intención de quitarle el dinero mediante una encerrona.

Funcionario repelió el ataque y dos sospechosos fueron capturados

El teniente coronel de Carabineros, Cristian Bichet, entregó detalles del procedimiento y explicó que “quizás se percataron que había retirado un monto importante, aproximadamente 18 millones de pesos”.

La autoridad agregó que el detective fue interceptado y atacado por los antisociales en cuestión de minutos. En sus palabras, “fue interceptado por estos individuos, es agredido y posteriormente intimidado con un arma de fuego”.

Frente a ese escenario, el funcionario respondió utilizando su arma de servicio. Bichet precisó que “producto de esa situación, él repele dicho ataque con su arma de servicio, y a raíz de esto, resulta una persona fallecida”.

El caso no terminó ahí. Tras el enfrentamiento, se logró además la captura de otros involucrados. El oficial indicó que “asimismo, personal de la Policía de Investigaciones tiene a 2 personas detenidas producto de este mismo hecho”. De acuerdo con los antecedentes entregados, esas detenciones se concretaron gracias a la acción conjunta de la propia víctima y de otro funcionario de la PDI que intervino posteriormente en el procedimiento.

Por ahora, las diligencias continúan para establecer con precisión la secuencia del asalto frustrado, el rol de cada uno de los detenidos y si el grupo actuaba con información previa o como parte de una banda especializada en este tipo de delitos.