;

Detective de la PDI abate a asaltante tras encerrona en Pedro Aguirre Cerda: había retirado $18 millones

Además del ladrón fallecido, otros dos antisociales fueron detenidos por la misma víctima y otro funcionario policial.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

Un intento de encerrona terminó con un asaltante muerto y otros dos detenidos la tarde de este jueves en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, luego de que la víctima del delito resultara ser un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) que acababa de retirar una alta suma de dinero desde una entidad bancaria.

El funcionario, tras ser interceptado e intimidado con un arma de fuego, repelió el ataque con su arma de servicio.

Según los antecedentes preliminares, el detective había retirado cerca de $18 millones de pesos, circunstancia que habría sido advertida por los delincuentes antes de concretar el seguimiento.

De acuerdo con la información policial, la banda se desplazaba en un vehículo y abordó al funcionario en la vía pública con la intención de quitarle el dinero mediante una encerrona.

Revisa también:

ADN

Funcionario repelió el ataque y dos sospechosos fueron capturados

El teniente coronel de Carabineros, Cristian Bichet, entregó detalles del procedimiento y explicó que “quizás se percataron que había retirado un monto importante, aproximadamente 18 millones de pesos”.

La autoridad agregó que el detective fue interceptado y atacado por los antisociales en cuestión de minutos. En sus palabras, “fue interceptado por estos individuos, es agredido y posteriormente intimidado con un arma de fuego”.

Frente a ese escenario, el funcionario respondió utilizando su arma de servicio. Bichet precisó que “producto de esa situación, él repele dicho ataque con su arma de servicio, y a raíz de esto, resulta una persona fallecida”.

El caso no terminó ahí. Tras el enfrentamiento, se logró además la captura de otros involucrados. El oficial indicó que “asimismo, personal de la Policía de Investigaciones tiene a 2 personas detenidas producto de este mismo hecho”. De acuerdo con los antecedentes entregados, esas detenciones se concretaron gracias a la acción conjunta de la propia víctima y de otro funcionario de la PDI que intervino posteriormente en el procedimiento.

Por ahora, las diligencias continúan para establecer con precisión la secuencia del asalto frustrado, el rol de cada uno de los detenidos y si el grupo actuaba con información previa o como parte de una banda especializada en este tipo de delitos.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad