Alcaldesa de Quilpué tras informe de Contraloría: “Hubo ineficiencia y desidia en la gestión anterior”

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), reaccionó con dureza tras conocerse el informe de la Contraloría que detectó graves irregularidades en la gestión de recursos destinados a la reconstrucción tras el megaincendio de 2024. El organismo fiscalizador identificó pagos sin respaldo, sobreprecios y la compra de insumos sin certificación de seguridad durante la administración anterior. Ante estos hallazgos, la jefa comunal señaló que “este informe de Contraloría sólo viene a corroborar lo que venimos denunciando desde nuestra llegada. Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior”.

Corti enfatizó que las fallas detectadas no son solo administrativas, sino que representan una falta de ética en el servicio público, especialmente considerando la magnitud de la tragedia. En su declaración, la alcaldesa exigió acciones legales inmediatas contra los responsables de la gestión pasada: “El Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público deben perseguir con rigor las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez”.

La autoridad también puso el foco en las víctimas del siniestro, acusando que la mala administración profundizó el sufrimiento de los afectados en la zona. Para Corti, el manejo de la crisis fue negligente y carente de sensibilidad social, afirmando que “aquí lo que comprobamos es que se jugó con el dolor de más de 1.700 familias damnificadas, muchas de ellas que incluso perdieron a sus seres queridos. Aquí hubo una falta de humanidad tremenda, ineptitud en la administración de la emergencia”, informa Emol.

Finalmente, la alcaldesa subrayó que el documento del ente fiscalizador debe ser la base para un proceso judicial que derive en sanciones concretas y no solo en observaciones de carácter burocrático. En ese sentido, la jefa comunal de Quilpué cerró su intervención con un llamado directo a la justicia: “Por eso es tan importante el informe de Contraloría y que finalmente el Ministerio Público investigue posibles responsabilidades penales”.