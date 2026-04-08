Decretan prisión preventiva para dos excarabineros acusados de abuso sexual en retén móvil de Valpáraiso

Tras una audiencia que se extendió por cerca de seis horas y media, el tribunal formalizó a dos exfuncionarios de Carabineros de Valparaíso por su presunta participación en un delito de violación contra una mujer de 25 años, hecho que habría ocurrido durante una fiscalización de identidad el pasado sábado.

De acuerdo con la investigación, uno de los imputados —un cabo segundo— habría cometido la agresión sexual al interior de un retén móvil, mientras que el segundo involucrado, un suboficial mayor, es indagado en calidad de encubridor.

Durante la audiencia, ambos declararon y negaron las acusaciones, afirmando que la relación con la denunciante habría sido consentida.

Pese a ello, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para ambos, considerando la gravedad de los hechos.

Además, se fijó un plazo de 120 días para la investigación. Según se informó, los imputados serán trasladados al Complejo Penitenciario de Valparaíso, específicamente a un módulo especial destinado a exfuncionarios de instituciones uniformadas.