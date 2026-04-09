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Confirman delicado estado de salud de futbolista chileno: “Sufrió un tromboembolismo pulmonar”

Unión La Calera entregó detalles sobre la situación que atraviesa el lateral Javier Saldías, quien se ausentó de los últimos dos partidos del equipo cementero.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El lateral de Unión La Calera, Javier Saldías, generó preocupación en los últimos días tras revelar en sus redes sociales que se encontraba internado en una clínica de Viña del Mar, acompañado de sus familiares, su pareja y amigos.

Sin que el cuadro cementero entregara detalles sobre su situación, el defensor de 24 años se ausentó de los últimos partidos ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga y frente a Deportes Limache por la Liga de Primera.

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La inquietud por el estado de salud del futbolista se mantuvo durante varios días y recién fue aclarado durante esta jornada a través de un comunicado oficial del club.

Mediante redes sociales, Unión La Calera explicó que “el futbolista Javier Saldías sufrió un tromboembolismo pulmonar (urgencia médica provocada por la obstrucción de una arteria pulmonar) y luego de haber recibido su debido tratamiento en todo momento, el jugador ya se encuentra hace unos días en su hogar continuando con su respectiva recuperación".

“Junto al área médica del club, hemos estado monitoreando y acompañando a Javier en cada fase de su recuperación, manteniendo plena atención en las mejorías que ha presentado", agrega el escrito.

Por último, el club expresó su apoyo al zaguero en este complejo momento personal: “Desde nuestra institución, le enviamos al jugador todas nuestras fuerzas y los mayores deseos de recuperación en este momento de salud que atraviesa”.

Otras muestras de apoyo para Javier Saldías

Universidad de Concepción, club donde Saldías se formó y defendió entre 2020 y 2024, también publicó un mensaje en sus redes: “¡Fuerza, Saldi! Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a Javier Saldías, canterano del Campanil, en este difícil momento de salud, tras sufrir un tromboembolismo pulmonar".

“Nos alegra saber que ya se encuentra en su hogar, enfocado en su recuperación, y confiamos en que saldrá adelante con la fuerza que siempre lo ha caracterizado. Toda la familia forera está contigo, mucho ánimo y fortaleza en este momento", añadió el ‘Campanil’.

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