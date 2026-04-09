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CDE evalúa querella contra Camila Flores tras antecedentes por presunto fraude al fisco

Antecedentes remitidos por Fiscalía están en revisión mientras parlamentaria niega irregularidades y anuncia colaboración en indagatoria en curso.

Martín Neut

Camila Flores

Camila Flores / SEBASTIAN RIOS

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició el análisis de posibles acciones judiciales contra la senadora Camila Flores, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que actualmente lidera la Fiscalía de Valparaíso.

La revisión se da luego de que el organismo recibiera los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, los que están siendo evaluados para determinar si corresponde presentar una querella.

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Desde el CDE indicaron que el caso se encuentra en etapa de “estudio y análisis”, además de confirmar coordinaciones con los fiscales a cargo de la indagatoria.

El origen del caso se remonta a una denuncia anónima revelada por T13, en la que se acusa a la parlamentaria de eventuales delitos funcionarios durante su período como diputada.

Según la investigación, existiría un presunto mecanismo mediante el cual se apropiaba de parte de los sueldos de sus asesores, práctica que se habría extendido entre 2018 y 2025, alcanzando un monto cercano a los $300 millones.

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