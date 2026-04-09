Corte de La Serena revoca cautelar y ordena reingreso a prisión preventiva para médico acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas / Cristofer Devia/ Uno noticias

La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó este jueves el reingreso a prisión preventiva de un médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias médicas fraudulentas en Coquimbo, revirtiendo la decisión del Juzgado de Garantía que había reemplazado la cautelar por medidas menos gravosas.

El imputado, identificado como L.R.C.Z., es investigado por delitos reiterados de emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones.

Según la Fiscalía, entre 2023 y 2025 habría generado pagos indebidos por más de $4.600 millones, siendo además el mayor emisor de licencias del país en 2024.

En fallo unánime, el tribunal de alzada dejó sin efecto el arresto domiciliario nocturno y otras medidas, restableciendo la prisión preventiva.

Emitió 11.880 licencias

La Corte también desestimó los argumentos de la defensa, señalando que el informe social presentado “no resulta ser nuevo ni detentar el peso suficiente para alterar las conclusiones alcanzadas por este tribunal”.

De acuerdo con la investigación, el médico —sin especialidad— emitió 11.880 licencias, principalmente de forma remota y a afiliados de Fonasa.

Parte de estos documentos benefició a funcionarios que viajaron al extranjero o acudieron a casinos durante sus periodos de reposo. En total, más de 10 mil licencias derivaron en subsidios improcedentes por cerca de $4.639 millones, configurando un millonario perjuicio fiscal.