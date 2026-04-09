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Un asalto armado se registró la tarde de este jueves en una joyería del mall Arauco Estación, en Estación Central, generando alarma en uno de los sectores de mayor flujo de la capital.

Cerca de las 17:00 horas, al menos tres sujetos encapuchados ingresaron al local Viviana Lillo portando armas de fuego. En el lugar, rompieron vitrinas y sustrajeron diversas joyas, en medio de clientes y trabajadores del recinto.

Pese a reportes iniciales de disparos, Carabineros de Chile lo descartó. El teniente coronel Eduardo Torrejón precisó que actuaron “con el rostro cubierto y con arma de fuego, pero no se habían efectuado disparos al interior de la joyería ni del mall”.

El oficial agregó que había dos trabajadoras en el local, una de las cuales resultó con una lesión en un brazo y fue trasladada para constatar lesiones.

Los delincuentes huyeron sin ser detenidos y su ruta de escape es indeterminada. Carabineros revisa cámaras para esclarecer el hecho. El avalúo aún no es oficial, aunque el dueño lo estima en cerca de $50 millones.