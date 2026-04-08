Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y abre investigación interna para “esclarecer lo ocurrido”

La Universidad Austral de Chile se refirió a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad realizada en su campus en Valdivia, en medio de una manifestación estudiantil.

A través de una declaración pública, la casa de estudios “condena categóricamente las agresiones” contra la secretaria de Estado, quien participaba como invitada en la inauguración del año académico y en un encuentro con investigadores.

El hecho ocurrió cuando la autoridad se retiraba del recinto, siendo increpada, empujada y rociada con agua por un grupo de manifestantes.

En el texto, la universidad recalcó que promueve la expresión de distintas posturas, señalando que “defendemos la necesidad de que se expresen las diversas visiones”, pero advirtió que “no toleraremos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas”.

Iniciarán una investigación

Asimismo, la institución anunció la apertura de un proceso interno para esclarecer lo ocurrido. “La Universidad Austral de Chile iniciará una investigación de los hechos (…) con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”, indicaron.

Finalmente, desde rectoría afirmaron que ya comunicaron este compromiso a la ministra y enfatizaron que lo sucedido “no corresponde al espíritu de la vida universitaria”, subrayando su deber de actuar “con responsabilidad” frente a este tipo de situaciones.

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