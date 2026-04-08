;

Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y abre investigación interna para “esclarecer lo ocurrido”

La casa de estudios reafirma rechazo a la violencia, defiende espacios de diálogo y anuncia indagatoria para determinar responsabilidades tras incidente en Valdivia.

Martín Neut

UAustral Valdivia

UAustral Valdivia / Pablo Ovalle Isasmendi

La Universidad Austral de Chile se refirió a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad realizada en su campus en Valdivia, en medio de una manifestación estudiantil.

A través de una declaración pública, la casa de estudios “condena categóricamente las agresiones” contra la secretaria de Estado, quien participaba como invitada en la inauguración del año académico y en un encuentro con investigadores.

Revisa también:

ADN

El hecho ocurrió cuando la autoridad se retiraba del recinto, siendo increpada, empujada y rociada con agua por un grupo de manifestantes.

En el texto, la universidad recalcó que promueve la expresión de distintas posturas, señalando que “defendemos la necesidad de que se expresen las diversas visiones”, pero advirtió que “no toleraremos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas”.

Iniciarán una investigación

Asimismo, la institución anunció la apertura de un proceso interno para esclarecer lo ocurrido. “La Universidad Austral de Chile iniciará una investigación de los hechos (…) con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”, indicaron.

Finalmente, desde rectoría afirmaron que ya comunicaron este compromiso a la ministra y enfatizaron que lo sucedido “no corresponde al espíritu de la vida universitaria”, subrayando su deber de actuar “con responsabilidad” frente a este tipo de situaciones.

https://www.instagram.com/p/DW4wP8IDw70/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad