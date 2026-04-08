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Gobierno condena agresión contra ministra de Ciencia y anuncia querella: “Esto no es una manifestación, fue un delito”

Desde La Moneda calificaron el hecho como un hecho “grave” tras el ataque registrado en la UACh.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El Gobierno reaccionó con dureza tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

El hecho, registrado en video y viralizado en redes sociales, muestra a un grupo de manifestantes increpando, empujando y lanzando agua a la autoridad mientras abandonaba el recinto.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, condenó lo ocurrido y lo calificó como “un acto delictivo grave”.

“Esto no es una manifestación, esto fue un delito”, afirmó, subrayando que la ministra fue atacada mientras cumplía funciones oficiales en un espacio que “debiera ser seguro”. La autoridad confirmó además que el Ministerio de Seguridad Pública presentará una querella por atentado contra la autoridad, delito contemplado en el Código Penal.

El secretario de Estado detalló que ya se trabaja con la Policía de Investigaciones y Carabineros para identificar a los responsables, apoyados en diversos registros audiovisuales. Aunque precisó que la ministra se encuentra sin lesiones, recalcó la gravedad del episodio.

Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a la universidad a colaborar con las diligencias y a todos los sectores políticos a condenar transversalmente los hechos. En paralelo, Alvarado reconoció que actualmente no existen herramientas legales para sancionar administrativamente a estudiantes involucrados que reciban beneficios del Estado, aunque planteó la necesidad de abrir ese debate en el Congreso.

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