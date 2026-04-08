“Es completamente inadecuado”: oficialismo cuestiona uso de logo del Gobierno en sitio web de candidatura de Bachelet a la ONU

El uso del logo del Gobierno de Chile en la web de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU generó críticas en el oficialismo, considerando que la administración del Presidente José Antonio Kast ya resolvió no respaldarla.

El emblema aparecía en la “Declaración de Visión” de la exmandataria, junto a los de Brasil y México, lo que —según parlamentarios— podría inducir a error sobre un eventual apoyo del Estado chileno.

Desde la Unión Demócrata Independiente, su timonel Guillermo Ramírez afirmó que “hacer campaña con el logo del Gobierno de Chile es completamente inadecuado y puede confundir a las personas”.

“Se puede prestar para confusión”

En la misma línea, la diputada Catalina del Real, del Partido Republicano de Chile, sostuvo que “continuar usándolo no es más que simbolismo”.

A su vez, el diputado Cristóbal Martínez advirtió que “lo importante ahora es que este error pueda corregirse a la brevedad”, mientras que Stephan Schubert llamó a retirar el emblema, señalando que “se puede prestar para confusión” respecto del respaldo internacional.

Tras la controversia, los documentos fueron actualizados y el logo eliminado. No obstante, el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile aún mantiene material antiguo donde figura Chile como país patrocinante.