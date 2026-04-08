La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, fue agredida la tarde de este miércoles durante una visita a la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia.

El hecho se produjo en medio de una manifestación estudiantil al interior de la casa de estudios.

Información preliminar señala que el incidente ocurrió mientras la secretaria de Estado se desplazaba hacia su vehículo, en un contexto de tensión y consignas de protesta.

Según videos captados durante el tenso momento, los manifestantes no solo insultaron a la ministra, sino que además la rociaron con agua y le propinaron empujones durante su salida del campus.