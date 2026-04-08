Tras el impacto con la serie de Sean ’Diddy’ Combs: 50 cent se pone al frente de una serie documental sobre su vida

50 Cent, uno de los raperos más populares de la historia, sigue agigantando su legado y figura con proyectos que van más allá de la música.

Tras el impacto global que tuvo con Sean Combs: The Reckoning en Netflix, el cantante ha decidido dar un paso al frente y situarse ante la cámara para protagonizar su propia serie documental, esta vez de la mano de Hulu (Disney).

La docuserie narrará la evolución de Curtis James Jackson (su nombre real): desde sus orígenes como un joven soñador en las calles de Queens hasta convertirse en un gigante de la industria.

El relato, que se dividirá en tres partes, cubrirá su faceta como artista ganador del Grammy y su consolidación como magnate de medios al frente de G-Unit Film & Television Inc..

“A través de una lente reveladora, la serie retrata a una figura que ha transformado consistentemente el conflicto y la adversidad en un impacto cultural duradero”, anticipan sobre la premisa.

La dirección estará a cargo de Mandon Lovett (The French Montana Story), acompañado de Eli Holzman, Aaron Saidman, Patrick Altema y el propio 50 Cent como productores.

Hay que recordar además que esta no es la primera vez que Curtis se pone frente a las cámaras para este tipo de proyectos. En 2005 tuvo su debut con Get Rich or Die Tryin, película que también está inspirada en su vida.

Aunque el programa aún no tiene un título definitivo, ya despierta el interés de los fanáticos en todo el mundo y reafirma la tendencia que existe por realizar cintas biográficas basadas en estrellas musicales.

Ahora solo queda esperar para conocer más detalles y la fecha de estreno.