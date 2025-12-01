;

VIDEO. Netflix lanza impactante tráiler de “Sean Combs: Ajuste de cuentas”, el documental que revela acusaciones y secretos del productor

50 Cent se desempeñó como productor ejecutivo del proyecto.

José Campillay

El caso de Sean Combs sigue dando mucho de qué hablar a nivel mediático incluso después de que se revelara la primera sentencia por parte de la justicia, siendo una figura relevante en el mundo del espectáculo.

Bajo este contexto, Netflix reveló el primer tráiler oficial de Sean Combs: Ajuste de cuentas, una serie documental de cuatro episodios que narra la polémica historia del productor estadounidense.

Producida ejecutivamente por Curtis ’50 Cent’ Jackson y dirigida por la ganadora del Emmy, Alexandria Stapleton, promete revelar los secretos más oscuros detrás de uno de los íconos más influyentes del hip-hop estadounidense.​

El rol de 50 Cent en este proyecto trasciende lo profesional, ya que toma parte de su conocida rivalidad con ‘Diddy’ como impulso para exponer el lado oculto de su antiguo adversario.

El rapero ha compartido activamente material promocional en redes sociales, con mensajes incisivos que subrayan el tono confrontativo de la serie.

Estoy agradecido con todos los que se presentaron y confiaron en nosotros con sus historias”, expresó Jackson, destacando su compromiso con dar visibilidad a las víctimas.​

Historias inéditas y testimonios contundentes

Este lunes 1 de diciembre se liberó el primer tráiler oficial presentando las polémicas imágenes “freak-offs” y escenas de su arresto en septiembre de 2024, presentando un tono tenso y sin tapujos.

El documental captura tanto la opulencia de su imperio Bad Boy Entertainment como las denuncias de abuso y violencia que precipitaron su caída y lo posicionaron entre lo más bajo y negativo en el mundo de la música y el espectáculo.

La serie incluye testimonios exclusivos de víctimas, excolaboradores y empleados, ofreciendo un retrato multifacético del productor.

Destaca especialmente la participación de Cassie Ventura, su expareja y una de las figuras clave en las acusaciones iniciales que desencadenaron todo el proceso legal.​

Contexto legal

Sean Combs fue arrestado en septiembre de 2024, enfrentando cargos de crimen organizado, tráfico sexual forzado y transporte con fines de prostitución.

Aunque fue absuelto de los cargos más graves, la justicia lo declaró culpable de transporte con propósitos ilícitos, condenándolo a cuatro años y dos meses en prisión federal, además de una multa de $500.000 dólares.

Actualmente cumple su sentencia en Nueva Jersey, con fecha de liberación prevista para mayo de 2028.​

El documental reconstruye meticulosamente el proceso judicial y contextualiza acusaciones que por años circularon en el entorno del hip-hop, otorgando voz a las víctimas que enfrentaron abusos bajo el poder de uno de los empresarios más influyentes de la música.

Sean Combs: Ajuste de cuentas tiene agendado su estreno para este martes 2 de diciembre, sumándose directamente al catálogo de Netflix.

