“Entintado completado”: Hunter x Hunter vuelve a ilusionar a sus fans con una nueva señal de Togashi

La esperanza volvió a instalarse con fuerza entre los seguidores de Hunter x Hunter, luego de que su autor, Yoshihiro Togashi, compartiera una nueva actualización sobre el estado del manga.

En un mensaje que rápidamente se viralizó entre comunidades de fans, el mangaka escribió: “No.430, entintado de personajes completado”, dando una señal concreta de avance en una obra que ha estado marcada por pausas prolongadas y un regreso siempre esperado.

La publicación no solo reactivó el entusiasmo por el futuro de la historia, sino también la especulación sobre una posible reaparición en la revista Weekly Shonen Jump.

Sin embargo, el propio Togashi optó por mantener la cautela y aclaró que “el período de publicación de los capítulos 420 en adelante será anunciado por el departamento editorial de Jump”. Es decir, hay progreso, pero todavía no existe una fecha oficial confirmada para el retorno del manga.

El avance del capítulo 430 alimenta la ilusión, pero Jump aún no fija fecha

Sitios especializados en anime y manga destacaron que el avance del capítulo 430 refuerza la idea de que Hunter x Hunter se acerca a una nueva etapa de publicación, aunque todavía dependa de una comunicación oficial de Shueisha.

En el mismo mensaje, además, el autor dejó una frase que también generó reacciones entre sus seguidores al expresar: “Estoy recibiendo un montón de fuerza para esforzarme de mi esposa”.

La mención fue interpretada como una señal íntima y positiva en medio de un proceso creativo que por años ha estado condicionado por sus problemas de salud y por la dificultad de sostener una serialización constante.

La expectativa no es menor. El último capítulo oficial publicado del manga fue el 410, lanzado en diciembre de 2024, y desde entonces la franquicia ha seguido viva más por las señales esporádicas de su autor que por una serialización estable.

Un registro especializado de pausas del manga muestra que, hasta esta semana, habían pasado casi 500 días desde ese lanzamiento, lo que explica el impacto de cualquier avance compartido por Togashi.

Por ahora, la ilusión está encendida, pero el regreso sigue pendiente de un anuncio editorial. Aun así, para los seguidores de Hunter x Hunter, la frase sobre el capítulo 430 bastó para volver a creer que la historia no está detenida, sino preparando silenciosamente su próximo salto.

¿Crees que Hunter x Hunter finalmente volverá este año o prefieres esperar un anuncio oficial antes de entusiasmarte?