“Tengo la marca en la pierna, es roja”: la molestia de Justo Giani ante la polémica que marcó el debut de la UC en Copa Libertadores / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En Universidad Católica expresaron su amargura ante la caída contra Boca Juniors por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Fue un partido duro, complicado. La Copa es así. El segundo tiempo fue mejor que el primero, capaz que ahí esperamos de más. Se encontraron con un gol, en las jugadas chiquitas nos fueron metiendo de a poco”, dijo en zona mixta el delantero Justo Giani, protagonista de la polémica del partido.

Todo cuando apenas a los 8 minutos de juego, el lateral Marcelo Weigandt le cometió una dura falta que desató un conato entre ambos planteles.

“El árbitro me decía que él pisa la pelota y cuando sigue viene la plancha, pero tengo la marca acá de todo el raspón en la pierna. Es roja. Por más que pise la pelota, me deja la plancha”, criticó Giani.

“Es una jugada determinante, puede ser una expulsión en ocho minutos. En torneos donde todo se define por detalles sí es importante, pero más allá del golpe y todo, el partido no pasó por ahí”, planteó el ex Aldosivi, que reconoció también que el equipo sintió la diferencia de jugar torneos internacionales.

“El cambio de ritmo es muy notorio del torneo a una Libertadores. Estuvimos en partido todo el tiempo, no nos pasaron por arriba. Hasta el final estuvieron metidos atrás. Hay que seguir ajustando”, cerró Justo Giani en el Claro Arena.