La amargura de Garnero tras perder ante Boca Juniors: “No tuvimos fortuna: el primer gol fue un mal rechazo y le cae justo a Paredes” / RODRIGO ARANGUA

Daniel Garnero analizó de manera clara la derrota de la UC ante Boca Juniors en su estreno por la Copa Libertadores.

En ese aspecto, apuntó a la suerte en torno al tanto de Leandro Paredes y que desequilibró el partido, a su criterio.

“Esta competencia es muy difícil. Cometimos un error y abrimos el partido. Lamentablemente no tuvimos fortuna, tampoco porque fue un un mal rechazo y le cae justo a Paredes. Le podría haber caído a otro, le cayó a Paredes. Y bueno, son cosas que suceden al competir con rivales que que son muy buenos futbolistas”, remarcó amargamente en conferencia de prensa.

“Ahí ya cambió el juego, no pudimos ejercer esa presión para poder recuperar. Ya Boca jugó de otra manera. Después quisimos ir a buscar un poco más en el segundo tiempo, donde insinuábamos, pero no tuvimos profundidad, no tuvimos claridad para generar situaciones claras”, reconoció Garnero, defendiendo su decisión de ubicar a Cristian Cuevas como volante de salida en desmedro de Matías Palavecino.

“Tratamos de buscarlo un poco más combativo porque sabíamos que íbamos a enfrentar a jugadores que tienen una muy buena circulación. Queríamos interrumpir esa circulación para poder generar transiciones rápidas, pero no salió como buscamos. Después fuimos a buscar un poco más, pero tampoco tuvimos esa claridad”, expresó, reconociendo que la caída en casa complica las proyecciones para clasificar.

“Obviamente, la localía es muy importante en este tipo de torneos, pero tendremos que ir a rescatar puntos de visitante y tratar de poder llegar a la finalización de esta primera fase con chance de clasificar”, señaló.

Garnero, el nivel de la Copa Libertadores y el arbitraje

Al momento de evaluar las diferencias de rendimiento, apuntó a la mayor jerarquía del rival y también cuestionó el papel del uruguayo Gustavo Tejera.

“Las intensidades se notan. Los futbolistas que están acostumbrados a jugar a otros ritmos marcan una diferencia en los controles, en el acertar los pases. Respecto a los árbitros, creo que se equivocan en todos lados. No me hagas hablar porque después me cobran multa, no puedo decir más nada”, explicó, proyectando lo que se puede hacer a nivel local como para equiparar el rendimiento.

“La verdad que el ritmo de nuestra liga es diferente a la Liga Argentina, eso es una realidad. ¿Cómo mejorarlo? Y bueno, tenemos que trabajar mucho internamente como para poder darle esa intensidad y que el fútbol chileno aumente en esa intensidad. Es difícil, no es tan sencillo. Ojalá que se vaya logrando, que todos los equipos que compitan puedan hacerlo a un mayor nivel que el que lo hicimos hoy nosotros. Nosotros tenemos que corregirlo si queremos tener chance de poder clasificar", cerró Daniel Garnero.