Falcao cuestiona el nivel de Millonarios ante O’Higgins: “Hay que reacionar y tener autocrítica. Son cosas corregibles” / Long Visual Press

O’Higgins volvió a hacerse fuerte de local a nivel internacional y se impusieron a Millonarios en su debut por la fase de grupos de la Copa Sudamericano.

En el cuadro cafetalero reconocieron lo complejo de su presente, tal como evidenció uno de los referentes del club, Radamel Falcao.

“El balance es negativo, la derrota tiene un sabor amargo por el desarrollo del juego. Tenemos que mejorar, corregir urgentemente los errores e interpretar mejor los partidos”, reconoció el exgoleador de la selección colombiana.

Falcao también abordó la dura racha del equipo, que tras haber goleado 4-1 a Once Caldas ya suma tres duelos seguidos sin ganar, en un presente que los tiene también fuera de los playoffs del torneo colombiano.

“Es difícil dar una razón después de un partido tan bueno que se jugó en Manizales. Son rachas que pasan en un campeonato, hay que reacionar y tener autocrítica. Son cosas corregibles, que ya las sabíamos. No podemos permitir que pasen en un partido. Hay que levantar la cabeza”, cerró el artillero de 40 años.