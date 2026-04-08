;

VIDEO. Falcao cuestiona el nivel de Millonarios ante O’Higgins: “Hay que reacionar y tener autocrítica. Son cosas corregibles”

El exgoleador de la selección colombiana fue autocrítico del rendimiento en Rancagua.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

Falcao cuestiona el nivel de Millonarios ante O’Higgins: “Hay que reacionar y tener autocrítica. Son cosas corregibles”

Falcao cuestiona el nivel de Millonarios ante O’Higgins: “Hay que reacionar y tener autocrítica. Son cosas corregibles” / Long Visual Press

O’Higgins volvió a hacerse fuerte de local a nivel internacional y se impusieron a Millonarios en su debut por la fase de grupos de la Copa Sudamericano.

En el cuadro cafetalero reconocieron lo complejo de su presente, tal como evidenció uno de los referentes del club, Radamel Falcao.

Revisa también:

ADN

“El balance es negativo, la derrota tiene un sabor amargo por el desarrollo del juego. Tenemos que mejorar, corregir urgentemente los errores e interpretar mejor los partidos”, reconoció el exgoleador de la selección colombiana.

Falcao también abordó la dura racha del equipo, que tras haber goleado 4-1 a Once Caldas ya suma tres duelos seguidos sin ganar, en un presente que los tiene también fuera de los playoffs del torneo colombiano.

“Es difícil dar una razón después de un partido tan bueno que se jugó en Manizales. Son rachas que pasan en un campeonato, hay que reacionar y tener autocrítica. Son cosas corregibles, que ya las sabíamos. No podemos permitir que pasen en un partido. Hay que levantar la cabeza”, cerró el artillero de 40 años.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad