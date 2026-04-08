Cristián Muñoz destaca el estreno de Palestino en Copa Sudamericana: “Siempre es bueno sumar de visita” / ALEJANDRO PAGNI

Palestino se estrenó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con un empate ante Deportivo Riestra en Buenos Aires.

Al respecto, más allá de los cuestionamientos a su gestión y la mala racha de los trasandinos (solo han ganado un partido en el año), Cristián Muñoz sacó cuentas alegres de la expedición a Argentina.

“Pudimos habernos llevado algo más, pero es importante para lo que viene también en el torneo. Nos vamos contentos por la entrega del equipo. Fue un buen punto”, recalcó, reconociendo el déficit de juego a nivel ofensivo.

“En esta clase de partidos uno tiene que concretar las opciones que se generan. Tuvimos tres ocasiones claras en el primer tiempo, pero no las pudimos completar. Fue un partido durísimo”, dijo la “Nona”, valorando el repliegue defensivo en el segundo lapso.

“Cuando el cuerpo está cansado, la mente toma peores decisiones. Estábamos cansados del desgaste y no estuvimos finos, pero si no estoy fino, tengo que estar bien defensivamente y en esa fase lo hicimos extraordinariamente bien”, destacó el DT de Palestino, proyectando de manera positiva el empate.

“Lo más importante es ser competitivo cada partido. Hay grandes equipos en el torneo y que han hecho mérito para estar. Este partido nos desgastó mucho, es un buen punto, siempre es bueno sumar de visita. Somos un equipo competitivo dentro del grupo”, cerró Cristián Muñoz.