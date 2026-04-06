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Club chileno sufre millonario robo en su propio estadio: “Nos quitaron absolutamente todo”

“Este golpe no solo afecta al club, sino también a todos quienes sienten y viven estos colores día a día”, señalaron desde la institución.

Daniel Ramírez

Club chileno sufre millonario robo en su propio estadio: “Nos quitaron absolutamente todo”

Club chileno sufre millonario robo en su propio estadio: “Nos quitaron absolutamente todo” / Pablo Ovalle Isasmendi

Trasandino de Los Andes, equipo de la Segunda División Profesional, fue víctima de un cuantioso robo en su propio estadio. A través de un comunicado, el club dio a conocer los detalles de este hecho que golpea a la institución justo en su aniversario número 120.

“Con mucha tristeza y frustración queremos informar que, lamentablemente, fuimos víctimas de un robo en nuestra utilería ubicada en el Estadio Regional”, informó el elenco de la Región de Valparaíso.

“Nos quitaron absolutamente todo: zapatos, zapatillas, balones y la ropa de nuestros jugadores, elementos fundamentales para poder entrenar y competir”, detallaron.

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Desde el cuadro de Los Andes señalaron que “este golpe no solo afecta al club, sino también a todos quienes sienten y viven estos colores día a día”.

Además, el club hizo un llamado a sus hinchas y simpatizantes: “Les pedimos encarecidamente que no compren estos implementos si les son ofrecidos y que, ante cualquier información, nos den aviso de inmediato a través de nuestras redes sociales”.

“Ayer celebramos juntos nuestros 120 años, sintiendo el cariño y apoyo de todos ustedes. Hoy apelamos a esa misma unión para salir adelante frente a este difícil momento”, agregó Trasandino, que viene de vencer 1-0 a Atlético Colina por la segunda fecha del torneo de Segunda División.

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