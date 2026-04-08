Audax Italiano tuvo un amargo debut en la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Lema no pudo hacer valer su localía en La Florida y cayó por 2-0 ante Olimpia, en el duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo G.

El elenco itálico asumió el protagonismo y tuvo un prometedor arranque, generando varias aproximaciones al arco rival. Sin embargo, fue la visita la que golpeó primero y abrió la cuenta con el gol de Rubén Lezcano (23′).

El volante paraguayo conectó un buen centro Romeo Benítez en el área chica y dejó sin opciones al portero Tomás Ahumada. La misma fórmula volvió a darle resultado al elenco de Pablo “Vitamina” Sánchez, que en una jugada similar por la derecha encontró la segunda cifra gracias a Juan Fernando Alfaro (35′).

En el complemento, el local encontró su mejor versión en el partido y estuvo cerca de descontar. Primero, con un remate de Franco Troyansky que Gastón Olveira despejó con lo justo y, luego, con un disparo de Esteban Matus que se estrelló en el palo a los 59′.

Finalmente, Audax no encontró claridad en ataque y, aunque Ahumada evitó un marcador más abultado, acabó lamentando una dura caída que lo dejó en el fondo del Grupo A. Olimpia lidera la zona con 3 puntos, seguido por Vasco da Gama y Barracas Central, que igualaron más temprano y suman una unidad.

El próximo desafío de los “Audinos” en la Copa Sudamericana será contra el elenco de Río de Janeiro, en un duelo programado para el próximo martes 14 de abril a las 20:00 horas en el Estadio São Januário.

Revisa los goles de la derrota de Audax Italiano ante Olimpia

¡SE UNIERON LOS TALENTOSOS! Rubén Lezcano marcó el primero de Olimpia vs. Audax Italiano en la CONMEBOL #Sudamericana tras una gran jugada previa (y asistencia) de Romeo Benítez.



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