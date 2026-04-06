Champions League: horarios y agenda de TV para los duelos de ida por los cuartos de final / Angel Martinez - UEFA

Esta semana vuelve la acción de la temporada 2025-2026 de la Champions League, donde ya están los ocho mejores equipos en busca de la “Orejona”.

Es por ello que arrancarán los duelos de la ida por el paso a semifinales.

El martes 7, Real Madrid recibirá al Bayern Munich y el Arsenal visitará al Sporting de Lisboa.

En tanto, el miércoles 8, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a verse las caras luego de haber jugado el pasado fin de semana en La Liga; y PSG recibirá al Liverpool.

Todos estos compromisos se podrán seguir en la señal de TV de ESPN y por streaming en la plataforma Disney+.

Programación cuartos de final ida Champions League 2025-2026

Martes 7 de abril

15:00 horas | Real Madrid vs. Bayern Munich | Santiago Bernabeu, Madrid

15:00 horas | Sporting Lisboa vs. Arsenal | José Alvalade, Lisboa

Miércoles 8 de abril

15:00 horas | Barcelona vs. Atlético de Madrid | Camp Nou, Barcelona

15:00 horas | PSG vs. Liverpool | Parque de los Príncipes, París