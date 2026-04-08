Un penal salva al Betis de Pellegrini ante Braga por los cuartos de final de la Europa League

El Real Betis de Manuel Pellegrini rescató un empate 1-1 jugando de visita contra Sporting Braga, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, duelo que se disputó este miércoles en Portugal.

El cuadro local golpeó primero en el arranque del partido. Cuando apenas iban 4 minutos de juego, Florian Grillitsch abrió la cuenta con un golazo de taco.

¡JUJU, ES UN GOLAZO DE TACO! Impresionante recurso de Florian Grillitsch para mandarla adentro en el duelo entre Braga y Betis por la ida de los cuartos de final de la #EuropaLeague.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xh9BCabywq — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

El empate del cuadro bético llegó recién a los 60′ del segundo tiempo. Por medio de un penal, Cucho Hernández le terminó dando la igualdad al equipo del “Ingeniero”, dejando la llave abierta para la revancha.

¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! Tremendo zapatazo de Cucho Hernández para anotar el 1-1 de Betis vs. Braga en Portugal.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5VDXgghNCz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Real Betis y Sporting Braga disputarán el partido de vuelta el próximo jueves 16 de abril, en Sevilla, España. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales de la UEFA Europa League, donde chocará contra el vencedor del duelo entre Friburgo y Celta de Vigo.