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Un penal salva al Betis de Pellegrini ante Braga por los cuartos de final de la Europa League

El equipo del “Ingeniero” rescató un empate en Portugal por el duelo de ida. Todo se definirá en España.

Daniel Ramírez

GETTY IMAGES

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El Real Betis de Manuel Pellegrini rescató un empate 1-1 jugando de visita contra Sporting Braga, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, duelo que se disputó este miércoles en Portugal.

El cuadro local golpeó primero en el arranque del partido. Cuando apenas iban 4 minutos de juego, Florian Grillitsch abrió la cuenta con un golazo de taco.

El empate del cuadro bético llegó recién a los 60′ del segundo tiempo. Por medio de un penal, Cucho Hernández le terminó dando la igualdad al equipo del “Ingeniero”, dejando la llave abierta para la revancha.

Real Betis y Sporting Braga disputarán el partido de vuelta el próximo jueves 16 de abril, en Sevilla, España. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales de la UEFA Europa League, donde chocará contra el vencedor del duelo entre Friburgo y Celta de Vigo.

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