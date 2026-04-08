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Dibu Martínez ficha con Netflix y tendrá su propia película biográfica

Se trata de un proyecto que mezcla animación, material inédito de su carrera y testimonios exclusivos.

José Campillay

Dibu Martínez ficha con Netflix y tendrá su propia película biográfica

El fenómeno de Emiliano ‘Dibu’ Martínez ha trascendido los límites del área, de la cancha, la frontera de su país e incluso del fútbol.

El arquero argentino dará un paso importante en su carrera, pero explorando más allá de lo futbolístico, ya que tendrá su propia película.

Netflix confirmó oficialmente el lanzamiento de una producción original centrada en la figura del campeón del mundo, despertando rápidamente el interés entre sus fanáticos.

Bajo el título de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la obra no será un documental deportivo tradicional, sino una pieza que apuesta por la sensibilidad y la innovación visual para narrar el ascenso de un ídolo que cambió la historia del arco argentino.

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Entre los puntos a destacar del proyecto está el equipo creativo. La narrativa está bajo la responsabilidad del escritor Hernán Casciari, mientras que la estética visual corre por cuenta del reconocido ilustrador Ricardo Siri (Liniers).

La dirección, en tanto, es liderada por Gustavo Cova, quien tiene el desafío de ensamblar un relato que alterna entre la realidad y fragmentos animados.

Esta técnica mixta permitirá a los espectadores viajar a través de los recuerdos de Martínez, desde sus humildes inicios en Mar del Plata hasta sus momentos de mayor tensión y gloria en el fútbol internacional.

Detalles del proyecto

El título ofrece un “recorrido íntimo y emocional” que promete humanizar su imagen y mostrar todo lo que hay detrás del polémico arquero.

La cinta incluirá material inédito y testimonios exclusivos que nos presentarán registros poco conocidos de su carrera y profundizará en cómo forjó su personalidad.

Con un foco puesto en la historia de superación de Martínez, el filme mezcla este tipo de archivos con un formato animado que le da un toque único.

Por el momento, desde ‘La Gran N’ no han confirmado una fecha de estreno exacta para Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, pero se sabe que será producida a lo largo de este 2026 (año mundialista).

La película promete ser el documento definitivo sobre el hombre que, con guantes y carácter, logró “atajar el tiempo” para darle a su país la gloria eterna.

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