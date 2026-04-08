Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de abril, y quién transmite por TV?
Este miércoles continúa la jornada inaugural de la fase grupal de los torneos continentales, con chilenos involucrados en ambos campeonatos durante la jornada.
Hoy, miércoles 8 de abril, continúa la primera fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.
En esta jornada, habrá presencia nacional en ambas competencias.
Revisa también:
¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 8 de abril?
Coquimbo Unido tendrá su estreno en el máximo torneo continental cuando reciban a Nacional de Uruguay en el Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 horas.
El choque por el grupo B será transmisión en las plataformas de ADN Deportes y por TV en la señal de ESPN 5 y la plataforma Disney+.
¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 8 de abril?
Palestino arrancará su participación en el torneo enfrentándose a Deportivo Riestra de Argentina en el estadio Nuevo Gasómetro a contar de las 18:00 horas, duelo que se podrá seguir por TV en la señal de D Sports.
En tanto, Audax Italiano jugará su primer juego en el campeonato ante Olimpia de Paraguay desde las 20:00 horas en el Bicentenario de La Florida, juego que se emitirá por TV en las señales de ESPN y Disney+.
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