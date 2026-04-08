Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de abril, y quién transmite por TV? / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, miércoles 8 de abril, continúa la primera fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada, habrá presencia nacional en ambas competencias.

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 8 de abril?

Coquimbo Unido tendrá su estreno en el máximo torneo continental cuando reciban a Nacional de Uruguay en el Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 horas.

El choque por el grupo B será transmisión en las plataformas de ADN Deportes y por TV en la señal de ESPN 5 y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 8 de abril?

Palestino arrancará su participación en el torneo enfrentándose a Deportivo Riestra de Argentina en el estadio Nuevo Gasómetro a contar de las 18:00 horas, duelo que se podrá seguir por TV en la señal de D Sports.

En tanto, Audax Italiano jugará su primer juego en el campeonato ante Olimpia de Paraguay desde las 20:00 horas en el Bicentenario de La Florida, juego que se emitirá por TV en las señales de ESPN y Disney+.