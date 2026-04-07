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Con pifias a un mundialista y figuras celestes en las tribunas: el lado B del triunfal debut de O’Higgins en Copa Sudamericana

ADN.CL estuvo presente en El Teniente y acá te contamos lo que no se vió por TV.

Daniel Ramírez

Con pifias a un mundialista y figuras celestes en las tribunas: el lado B del triunfal debut de O’Higgins en Copa Sudamericana

Con pifias a un mundialista y figuras celestes en las tribunas: el lado B del triunfal debut de O’Higgins en Copa Sudamericana / Agencia Uno

O’Higgins comenzó con el pie derecho su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El elenco celeste se hizo fuerte en El Teniente al imponerse a Millonarios de Colombia y acá en ADN.CL te contamos lo que no se vió por TV.

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Dos titulares celestes en las tribunas

Alan Robledo y Miguel Brizuela, la dupla central titular de O’Higgins, tuvieron que ver el partido desde las tribunas esta noche. Robledo no jugó porque se está recuperando de una lesión, mientras que Brizuela está cumpliendo una suspensión de dos partidos. Conmebol lo sancionó por haber agredido a un rival en la derrota de los celestes ante Deportes Tolima por la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Lío con hinchas colombianos

Antes de que empezara el partido, los guardias tuvieron que sacar a unos hinchas de Millonarios que estaban en el sector marquesina del estadio, ya que esa zona es destinada para los fanáticos de O’Higgins. Al abandonar el sector, uno de los hinchas colombianos hizo unos gestos con las manos contra el público local.

Pifias para Falcao

Al minuto 70, y ante la necesidad de buscar el empate, el DT de Millonarios mandó a la cancha al goleador histórico de la selección colombiana, Radamel Falcao. El ingreso del delantero provocó una lluvia de pifias en el estadio. Incluso, algunos hinchas celestes se acordaron del “pacto de Lima” donde Falcao se vio involucrado en las Eliminatorias al Mundial 2018.

Más de 8 mil almas en El Teniente

Cerca de 8.500 personas llegaron al recinto mundialista de Rancagua para presenciar este partido de Copa Sudamericana. De esa cifra, hubo aproximadamente mil hinchas de Millonarios en la tribuna sur del reducto rancagüino.

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