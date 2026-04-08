Ni tres ni diez: esta es la cantidad de individuos que besa una persona en promedio durante toda su vida, según estudio

Es común que las personas besen a diferentes individuos a lo largo de su vida, ya sea a una pareja, un amigo con “beneficios” o a alguien que se conoce en un evento casual.

Si bien los besos pueden ser tanto un gesto cotidiano para unos como íntimo para otros, la verdad es que pocos se detienen a pensar en cuántos han dado o a cuántas personas han besado.

En ese contexto, un estudio dio a conocer cuál es el promedio de individuos que una persona besa a lo largo de toda su vida.

¿Cuántos besos damos en promedio?

Se trata de un análisis realizado por LoveGeist para Meetic, en donde se reveló que una persona besa a lo largo de su vida, en promedio, a 20 individuos .

El estudio destaca que los hombres tienden a besar a más personas que las mujeres durante su existencia.

De hecho, la investigación señala que el promedio de personas que besa el sexo masculino es de 22, mientras que el género femenino suele realizar el mismo gesto con 18 personas.