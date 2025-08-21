;

¿Qué es SINK?: la nueva tendencia que se toma las relaciones de parejas

Las relaciones amorosas son cada vez más complejas y se pueden dar de distintas formas.

María Jesús Núñez

La nueva tendencia entre jóvenes. SINK (Single, Income, No Kids) alude por sus siglas en inglés a la preferencia de estar solo, tener un mayor ingreso, y sin hijos. En un contexto nacional donde la natalidad en Chile es cada vez menor, este fenómeno podría explicar la actual situación.

En ese sentido, el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) declaró que los nacimientos disminuyeron interanualmente un 4,3%.

Esta tendencia puede generar diversas dudas en la población mayor, que con frecuencia tienden a preguntar por el porvenir de un nuevo miembro familiar; lo que podría generar presión y molestia en las generaciones más jóvenes.

¿Por qué nace el término SINK?

La principal razón es la siguiente: el alto costo de vida. Los precios inmobiliarios, la competencia del mercado laboral y la estabilidad financiera resulta un desafío al momento de formar una familia estable. Lo que puede visualizarse como un concepto inalcanzable para muchos jóvenes.

Es por esto que vivir solo y sin hijos facilita mantener un estilo más cómodo ya que los ingresos obtenidos van destinados a fines propios.

¿Cómo es el estilo de vida SINK?

  • Libertad financiera
  • Independencia económica
  • Soltero/a o en pareja

