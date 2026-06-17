Tenso cruce entre Matthei y el diputado republicano Agustín Romero: “Cuando devuelva el dinero por las horas extras...”

Una cadena de reacciones políticas y disputas en el plano digital generó el respaldo de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), hacia la postulación de Macarena Lobos. La firma de una carta de apoyo en favor de la exministra de la administración de Gabriel Boric, quien busca asumir la secretaría general del Senado, gatilló un duro enfrentamiento en la red social X entre la exalcaldesa y el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero.

El conflicto se inició luego de que Romero, actual presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara , utilizara su cuenta oficial para difundir una crónica periodística que daba cuenta del respaldo de Matthei a Lobos.

En su publicación, el parlamentario republicano ironizó escribiendo la frase “Quinto lugar…” acompañada de puntos suspensivos. La mención operó como una alusión directa al resultado obtenido por Matthei en la primera vuelta presidencial de noviembre pasado, instancia electoral donde fue superada en votos por José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (PC), Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

La respuesta de la otrora jefa comunal de Providencia se materializó la tarde de este miércoles, arrastrando a la discusión un cuestionado antecedente administrativo del legislador. “Honorable diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas. Saludos 😘”, arremetió Matthei.

El emplazamiento hace referencia al periodo en que Romero se desempeñó como jefe jurídico de la Municipalidad de Santiago bajo la alcaldía de Felipe Alessandri (RN). En dicha etapa, la Contraloría General de la República ordenó al hoy diputado la restitución de $11 millones tras detectar el pago indebido de horas extraordinarias que carecían de fundamentación técnica, una acción de cobro que, según reportes de prensa, fue suspendida con posterioridad por el actual edil de Santiago, Mario Desbordes.

Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas.

Saludos 😘 https://t.co/br1gwOSMt4 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 17, 2026

Escalada del conflicto y lógicas de redes sociales

El intercambio de mensajes sumó interacciones de terceros y nuevas réplicas directas en la plataforma digital. Ante la consulta de una usuaria identificada como Carolina, quien cuestionó a la exalcaldesa por otorgarle vitrina al parlamentario, Matthei contestó con sarcasmo: “Hoy ando generosa… ojalá esto le sirva para hacerse conocido 😅”.

La respuesta provocó un contraataque inmediato por parte del diputado de las filas republicanas, quien apuntó al despliegue comunicacional de la exdirigente gremialista en los nuevos formatos masivos. “Estimada Evelyn… Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos 😁🖐️”, replicó Agustín Romero, incorporando un emoji de una palma abierta exhibiendo cinco dedos en clara alusión a la quinta posición electoral.