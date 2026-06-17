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Día del Sushi 2026 en Chile: fecha, nuevas ofertas confirmadas, 2x1 y dónde regalan la preparación esta semana

Diversas cadenas especializadas en esta preparación ya anunciaron las promociones que tendrás disponibles.

Nicolás Lara Córdova

Día del Sushi 2026 en Chile: fecha, nuevas ofertas confirmadas, 2x1 y dónde regalan la preparación esta semana

Día del Sushi 2026 en Chile: fecha, nuevas ofertas confirmadas, 2x1 y dónde regalan la preparación esta semana / MediaNews Group/Orange County Re

El Día del Sushi 2026 se celebra oficialmente este jueves 18 de junio. Por este motivo diversas cadenas y aplicaciones de reparto adelantaron promociones para este día.

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Revisa a continuación un compilado con las mejores ofertas y concursos para disfrutar de esta preparación asiática.

Día del Sushi 2026 en Chile: las mejores ofertas y promociones para celebrar esta semana

Niu Sushi

La cadena tendrá una promoción especial para este jueves. El California Tori Furai en sésamo estará disponible a solo $1.900 por unidad.

Esta promoción estará disponible únicamente para consumo en sus locales y venta rápida, con un máximo de 10 unidades por boleta, además cada local tendrá un stock limitado a 1.000 unidades.

More Sushi Delivery

La cadena ubicada en Macul, San Miguel e Independencia dio a conocer a través de sus redes sociales una promoción de 40 piezas mixtas a 10.800, la cual estará disponible desde las 12:30 a 20:00.

Sushi Rock

Pensando en el día del Sushi, la cadena ubicada en La Florida anunció una promoción especial de 30 piezas mixtas de su tabla “Kiss” a sólo $10.000.

Además, anunciaron un concurso para ganar una de esta tabla, donde podrán participar a través de Instagram

Rappi

La aplicación de reparto ofrecerá hasta 50% de descuento en packs y 2x1 en rolls. En locales como Kobo Sushi, Kento, Umami, El Japonés, Do Sushi, Boka, Tempura Japanese & Sushi y Seiko, entre otros.

Pedidos Ya

Al igual que Rappi, Pedidos Ya ofrecerá entre el 17 y el 21 de junio diferentes promociones de sushi desde los $6.000 en cadenas como Tanaka, Naoki, Kento, Boka, Sushi Blues, Niu Sushi, IKE Sushi, Sushi Ryge, DMNG Sushi, Alto Japón, Do Sushi, Sushimi, Tamashi y NoaH Sushi.

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