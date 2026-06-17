Día del Sushi 2026 en Chile: fecha, nuevas ofertas confirmadas, 2x1 y dónde regalan la preparación esta semana
Diversas cadenas especializadas en esta preparación ya anunciaron las promociones que tendrás disponibles.
El Día del Sushi 2026 se celebra oficialmente este jueves 18 de junio. Por este motivo diversas cadenas y aplicaciones de reparto adelantaron promociones para este día.
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Revisa a continuación un compilado con las mejores ofertas y concursos para disfrutar de esta preparación asiática.
Día del Sushi 2026 en Chile: las mejores ofertas y promociones para celebrar esta semana
Niu Sushi
La cadena tendrá una promoción especial para este jueves. El California Tori Furai en sésamo estará disponible a solo $1.900 por unidad.
Esta promoción estará disponible únicamente para consumo en sus locales y venta rápida, con un máximo de 10 unidades por boleta, además cada local tendrá un stock limitado a 1.000 unidades.
More Sushi Delivery
La cadena ubicada en Macul, San Miguel e Independencia dio a conocer a través de sus redes sociales una promoción de 40 piezas mixtas a 10.800, la cual estará disponible desde las 12:30 a 20:00.
Sushi Rock
Pensando en el día del Sushi, la cadena ubicada en La Florida anunció una promoción especial de 30 piezas mixtas de su tabla “Kiss” a sólo $10.000.
Además, anunciaron un concurso para ganar una de esta tabla, donde podrán participar a través de Instagram
Rappi
La aplicación de reparto ofrecerá hasta 50% de descuento en packs y 2x1 en rolls. En locales como Kobo Sushi, Kento, Umami, El Japonés, Do Sushi, Boka, Tempura Japanese & Sushi y Seiko, entre otros.
Pedidos Ya
Al igual que Rappi, Pedidos Ya ofrecerá entre el 17 y el 21 de junio diferentes promociones de sushi desde los $6.000 en cadenas como Tanaka, Naoki, Kento, Boka, Sushi Blues, Niu Sushi, IKE Sushi, Sushi Ryge, DMNG Sushi, Alto Japón, Do Sushi, Sushimi, Tamashi y NoaH Sushi.
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