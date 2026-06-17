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Llegan al 26%: diplomáticos de carrera alertan aumento de “embajadores políticos” y piden reunión con el Presidente Kast

La asociación de diplomáticos de carrera expresó profunda preocupación ante el quiebre del histórico acuerdo republicano del 80/20.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA) emitió una declaración pública con fecha 17 de junio de 2026 en Santiago, manifestando su profunda preocupación ante las últimas designaciones de jefes de misión informadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gremio alertó sobre una tendencia de asignaciones que se ha acentuado durante los últimos meses, advirtiendo que las nuevas resoluciones ministeriales vienen a confirmar y agravar el panorama interno de la Cancillería.

Con las resoluciones adoptadas durante esta jornada, el número total de embajadores de carácter político escaló a 19, cifra que representa aproximadamente el 26% del total de los jefes de misión desplegados por el Estado de Chile en el exterior. Desde ADICA recalcaron de forma alarmante que esta proporción se posiciona como la más alta registrada en los últimos años , superando de manera explícita el tradicional acuerdo republicano del 80/20. Dicho consenso histórico estipula que el 80% de las delegaciones deben ser conducidas por funcionarios de la carrera diplomática y solo un 20% por el mundo político u otros ámbitos; una norma que se había respetado con independencia del signo doctrinario de cada administración como un piso mínimo de profesionalismo.

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Adicionalmente, el directorio de la asociación observó con menoscabo el criterio de equidad implementado en las designaciones, detallando que del total de las nuevas autoridades políticas, solo una corresponde a una mujer. Para la organización, esta asimetría constituye un retroceso concreto para el desarrollo de las diplomáticas de carrera y entra en abierta contradicción con el compromiso de paridad que el propio Gobierno ha promovido de manera regular en otros estamentos de la vida pública nacional.

Debilitamiento internacional y llamado al Mandatario

El gremio argumentó que cada nombramiento que prescinde de las plantas de carrera incurre en el error de ignorar décadas de formación académica, experiencia acumulada y vocación de servicio al país. Esta práctica, asentaron en el documento, no solo lesiona las expectativas y trayectorias profesionales de quienes se han formado al servicio directo del Estado, sino que genera un efecto nocivo al debilitar la imagen de Chile como un actor serio y profesional ante la escena internacional.

Si bien ADICA reconoció de forma expresa el legítimo derecho constitucional que posee todo gobierno para efectuar nombramientos basados en la exclusiva confianza política , plantearon con firmeza y respeto institucional que dicho ejercicio administrativo posee límites estrictos que no deben ser transgredidos. En esa línea, insistieron en la necesidad de honrar los acuerdos vigentes y el mérito funcionario.

Al cierre de la presentación, el directorio de la agrupación gremial reiteró de manera pública el llamado urgente para ser recibidos en audiencia por el Presidente de la República. Enfatizando que el diálogo constructivo representa el único camino viable para destrabar la tensión sectorial, manifestaron su confianza en que el Poder Ejecutivo mostrará la disposición necesaria para recorrer dicha instancia de conversación. “La diplomacia profesional es un activo estratégico del Estado de Chile. Cuidarla es una responsabilidad de todos”, concluyó el manifiesto firmado por las autoridades del gremio.

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