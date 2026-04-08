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Rumbo a casa: La cápsula Orión ejecuta con éxito su primer ajuste para el regreso de la misión Artemis II

La tripulación activó los motores de la nave para calibrar su ingreso a la atmósfera terrestre.

José Campillay

Rumbo a casa: La cápsula Orión ejecuta con éxito su primer ajuste para el regreso de la misión Artemis II

La histórica misión Artemis II ha entrado en sus fases finales y decisivas, dando los primeros pasos para emprender su regreso a la Tierra.

La nave espacial Orión completó con éxito la maniobra conocida como corrección de trayectoria de retorno (RTCB), un paso técnico fundamental para garantizar que el reingreso al planeta se realice bajo los parámetros de seguridad establecidos por la NASA.

En el procedimiento, los motores de la cápsula se encendieron para realizar el primero de los tres ajustes programados antes de cruzar la atmósfera terrestre.

De acuerdo con los reportes oficiales, la operación se ejecutó de manera impecable, permitiendo que la nave mantenga el ángulo de incidencia necesario para un descenso controlado.

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Próximo destino: Océano Pacífico

Tras haber abandonado las cercanías de la Luna durante la séptima jornada de misión, el foco está puesto ahora en el Océano Pacífico.

La agencia espacial estadounidense confirmó que las previsiones climáticas son optimistas para el próximo viernes, día en el que se espera el aterizaje de la cápsula en las cercanías de San Diego, California.

La logística de recuperación ya está en marcha: el buque de la marina de los Estados Unidos, USS John Murtha, será el encargado de recibir a los cuatro astronautas una vez que Orión pueda amerizar.

El legado de Artemis II

Este retorno marca el cierre de una etapa fundamental para la exploración espacial moderna. Tras haber orbitado el satélite natural, la tripulación no solo ha validado las capacidades de transporte, sino que ha recopilado datos invaluables.

Para la National Aeronautics and Space Administration, la importancia de este viaje trasciende el hito del vuelo tripulado y marca un precedente de cara al futuro.

La institución subrayó que la observación de la cara más oculta de la Luna y los descubrimientos realizados durante estos días serán los pilares para los objetivos a largo plazo.

De esta manera, se mira con optimismo el establecimiento de una estación permanente en la superficie lunar y el ambicioso salto hacia la exploración humana de Marte.

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