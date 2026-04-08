“Nuestro objetivo es y será recuperar el orden: Presidente Kast condena ataque a ministra Lincolao y apunta a “grupo ideologizado”

El Presidente José Antonio Kast abordó la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, mientras participaba en una actividad en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, donde fue increpada, empujada y rociada con agua por manifestantes.

A través de su cuenta en X, el Mandatario condenó el hecho y atribuyó lo ocurrido a “un grupo ideologizado que tienen solo un objetivo: silenciar y amedrentar”, agregando que “no buscan dialogar ni mejorar la educación” y que su actuar “no tiene explicación ni justificación”.

En esa línea, el jefe de Estado vinculó el episodio con la agenda de su administración, señalando que “nuestro objetivo es y será recuperar el orden y la libertad en Chile”.

Asimismo, informó que se reunirá con la secretaria de Estado tras su retorno desde el sur: “Esta noche me reuniré con la Ministra Lincolao (…) para manifestarle mi apoyo y el Gobierno en estos difíciles momentos”.

Finalmente, advirtió que se perseguirán responsabilidades, asegurando que “estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones”.