Jacqueline Sepúlveda es elegida como primera rectora en 106 años de la Universidad de Concepción / Raphael Sierra +56973258898

La doctora Jacqueline Sepúlveda Carreño fue electa como la primera rectora en los 106 años de historia de la Universidad de Concepción, tras imponerse en segunda vuelta con el 57,63% de los votos para el período 2026-2030.

El resultado marca un hito para la institución y da inicio a una nueva etapa, con un respaldo mayoritario a una propuesta centrada en la unidad, la gobernabilidad y el fortalecimiento del proyecto universitario.

Tras su triunfo, Sepúlveda afirmó que “recibo este resultado con profunda gratitud, responsabilidad y esperanza”, subrayando que “este triunfo no es personal: expresa una convicción compartida” de avanzar hacia una etapa distinta para el plantel.

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“Recuperar confianzas, fortalecer la convivencia y ordenar”

En cuanto a sus prioridades, señaló que buscará “recuperar confianzas, fortalecer la convivencia y ordenar las urgencias institucionales”, junto con conducir la universidad “sin exclusiones, con diálogo y con respeto por su diversidad”.

Su programa incluye mejoras en la formación académica, atracción de talento, reducción de la burocracia y mayor impacto en investigación y vinculación con el medio.

Sepúlveda, química farmacéutica y exvicerrectora del plantel, asumirá la rectoría en el período 2026-2030.