“Lluvia todo el día o toda la noche”: esta es la fecha clave en que anticipan la llegada de El Niño a Chile / Getty Images

El otoño ya se instaló en Chile y, a pesar de que las temperaturas se mantienen altas en buena parte del territorio nacional, el tiempo podría cambiar drásticamente en el futuro cercano.

Esto considerando que todo apunta a que el inminente fenómeno de El Niño está cada vez más cerca de instalarse en Chile.

Cabe recordar que dicho evento climático se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial, lo que provoca alteraciones climáticas como, por ejemplo, en las lluvias.

¿Cuándo llegará El Niño a Chile?

Al respecto se pronunció el meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Matías Pino, quien afirmó que “la probabilidad de que El Niño se presente en el trimestre junio-julio-agosto se acerca al 80%”.

De acuerdo al experto, si bien las precipitaciones se podrían instalar en Chile a finales de mayo, la llegada de El Niño se terminaría de consolidar oficialmente durante el mes de junio.

“Es común que los eventos siempre sean muy diarios, incluso durante un día completo, o una noche completa que comúnmente ocurre acá en la región Metropolitana. Eso podríamos esperar: día de corrido de lluvia todo el día o toda la noche en la zona centro”, explicó Pino, según cita 24 Horas.

Por otro lado, el especialista aseguró que, en los valles, el evento climático ocasionará mañanas más frías de lo normal, pero tardes más cálidas. En tanto, en los sectores costeros el ambiente será mucho más frío.

“El cambio climático hace que todo esté muy variable. Estas son proyecciones que monitoreamos semana a semana, porque las condiciones pueden cambiar de un mes a otro”, sostuvo el meteorólogo.