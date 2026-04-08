;

“Lluvia todo el día o toda la noche”: esta es la fecha clave en que anticipan la llegada de El Niño a Chile

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detallaron cuándo se presentaría el evento climático en el país.

Sebastián Escares

“Lluvia todo el día o toda la noche”: esta es la fecha clave en que anticipan la llegada de El Niño a Chile

“Lluvia todo el día o toda la noche”: esta es la fecha clave en que anticipan la llegada de El Niño a Chile / Getty Images

El otoño ya se instaló en Chile y, a pesar de que las temperaturas se mantienen altas en buena parte del territorio nacional, el tiempo podría cambiar drásticamente en el futuro cercano.

Esto considerando que todo apunta a que el inminente fenómeno de El Niño está cada vez más cerca de instalarse en Chile.

Revisa también:

ADN

Cabe recordar que dicho evento climático se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial, lo que provoca alteraciones climáticas como, por ejemplo, en las lluvias.

¿Cuándo llegará El Niño a Chile?

Al respecto se pronunció el meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Matías Pino, quien afirmó que “la probabilidad de que El Niño se presente en el trimestre junio-julio-agosto se acerca al 80%”.

De acuerdo al experto, si bien las precipitaciones se podrían instalar en Chile a finales de mayo, la llegada de El Niño se terminaría de consolidar oficialmente durante el mes de junio.

“Es común que los eventos siempre sean muy diarios, incluso durante un día completo, o una noche completa que comúnmente ocurre acá en la región Metropolitana. Eso podríamos esperar: día de corrido de lluvia todo el día o toda la noche en la zona centro”, explicó Pino, según cita 24 Horas.

Por otro lado, el especialista aseguró que, en los valles, el evento climático ocasionará mañanas más frías de lo normal, pero tardes más cálidas. En tanto, en los sectores costeros el ambiente será mucho más frío.

“El cambio climático hace que todo esté muy variable. Estas son proyecciones que monitoreamos semana a semana, porque las condiciones pueden cambiar de un mes a otro”, sostuvo el meteorólogo.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad