Dos sistemas frontales llegan a Chile: anticipan intensas lluvias para el fin de semana en varias regiones / Maribel Fornerod

Dos sistemas frontales marcarán el pulso del tiempo en Chile durante los próximos días, con un primer ingreso previsto para la zona austral este viernes 10 de abril y una segunda fase que podría empujar precipitaciones hacia el centro-sur durante el fin de semana.

El escenario mantiene especial atención sobre Magallanes, Aysén, Los Ríos, La Araucanía y eventualmente Biobío, aunque con diferencias importantes según la zona y el momento de avance del frente.

En la Patagonia, las señales ya son más claras. El pronóstico para Punta Arenas muestra lluvias para el viernes 10 y sábado 11, seguidas de jornadas muy ventosas el domingo 12 y lunes 13, confirmando que el extremo austral será la primera área impactada por este nuevo tren de sistemas.

A partir de ahí, el desplazamiento del aire frío y la humedad asociada podría abrir paso a precipitaciones más al norte, aunque con menor intensidad a medida que el sistema avance.

El domingo concentra la mayor atención en La Araucanía y el centro-sur

Las proyecciones de Meteored apuntan a que el margen frío del sistema frontal podría alcanzar La Araucanía durante la madrugada y mañana del domingo 12 de abril, con lluvias y rachas de viento que, según el texto base, podrían superar los 50 km/h.

Esa posibilidad coincide con el pronóstico de Temuco, donde para ese domingo ya aparecen lluvias y lloviznas ocasionales, además de un descenso térmico respecto de los días previos.

Más al sur, Valdivia muestra una señal algo distinta: el sábado 11 aparece con algo de lluvia, mientras que el domingo el pronóstico es más estable, con sol brumoso.

En Biobío, el panorama aún se ve más incierto, esto ya que las precipitaciones podrían concentrarse después del almuerzo del domingo, pero el pronóstico para Concepción todavía no muestra una señal robusta de lluvia para ese día, sino nubosidad y posterior apertura de cielos.

Así, el escenario más consistente por ahora es el de un evento activo en la zona austral desde el viernes, con lluvias seguras en Magallanes y una posible extensión hacia el sur y centro-sur del país durante el domingo.

La gran duda sigue siendo cuánto logrará avanzar realmente ese margen frontal y si terminará dejando un episodio más significativo en regiones como Biobío o solo precipitaciones acotadas y dispersas.