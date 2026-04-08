“Guatón” de Los Atletas de la Risa vive infierno personal: sufrió muerte de su esposa y denunció negligencia médica / Chilevisión

Juan Carlos Donoso, más conocido como el Guatón del trío humorístico Los Atletas de la Risa, está pasando por un duro momento personal.

El histórico comediante habló en el programa Contigo en la Mañana y denunció que su esposa fue víctima de una negligencia médica en la ex Posta Central.

La situación se desencadenó el martes de esta semana mientras comían en familia. “Almorzamos lo más bien... y, de repente, sintió un dolor al estómago”, explicó Donoso.

La mujer fue ingresada al recinto asistencial con una pancreatitis y, a juicio de la familia, no recibió la atención de urgencia que correspondía. En el lugar sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Esto último fue expuesto por Sandy Donoso, hija de la pareja, quien también es TENS. Fue ella quien acompañó a su madre en las dependencias.

“Si bien dijeron que la iban a meter rápido por el dolor que ella tenía, no fue así. Le pusieron un medicamento, pero un medicamento no la puede dejar de esa forma. La tenían acostada recto, siendo que debió estar sentada o semisentada para que pudiera respirar bien, y nada”, detalló la joven.

En cierto punto, la mujer no reaccionaba y fue su misma hija quien debió intervenir para intentar salvarle la vida con RCP. Según el relato, la actitud del personal médico siempre fue pasiva.

Este miércoles, padre e hija se dirigieron a la Policía de Investigaciones (PDI) para poner una denuncia. “Quizás con cuánta gente lo han hecho”, lanzó Juan Carlos.