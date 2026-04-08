Boca Juniors se hizo fuerte en el Claro Arena y derrotó a Universidad Católica en el debut de ambos equipos por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Una de las figuras del triunfo “xeneize” fue Santiago Ascacibar, quien habló en zona mixta y reconoció que el partido contra los “cruzados” se dio como lo esperaban.

“Vinimos a buscar los tres puntos y se dio de esta manera. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, así son todos los partidos de Copa Libertadores. Teníamos que estar al nivel”, señaló el volante argentino.

Además, el “Ruso” opinó sobre el césped sintético del remozado estadio de Universidad Católica. “Para mí es raro, el fútbol argentino no lo tiene. Hay que adaptarse a esto, pero yo prefiero el césped natural”, comentó de manera tajante.

Por último, Ascacibar le restó importancia a la pelea que se armó entre los jugadores de la UC y Boca en los primeros minutos del partido. “Fue una jugada que quedó ahí; no hay que hacerle mucho hincapié a eso”, concluyó.