El show de Paredes y un reto de Garnero que marcó a Medel: el lado B de la derrota de la UC ante Boca Juniors / RODRIGO ARANGUA

Universidad Católica no tuvo un regreso feliz a la Copa Libertadores y terminó cayendo en su estreno ante Boca Juniors.

ADN.CL estuvo en el Claro Arena y acá te contamos lo que no se vió por TV.

El primer contacto de Boca con la cancha del Claro Arena

A menos de dos horas del pitazo inicial, y antes del calentamiento formal, el plantel de Boca Juniors tuvo su primer acercamiento al césped del Claro Arena. El reconocimiento no fue uno más: varios jugadores del “Xeneize” examinaron con atención la superficie sintética del recinto precordillerano y dejaron llamativas postales.

Uno de los más curiosos fue Nicolás Figal. Apenas pisó la cancha, el defensor se agachó, tocó el césped con sus manos e incluso levantó parte del relleno de corcho para inspeccionar de cerca las condiciones.

Quien también se tomó su tiempo fue el campeón del mundo Leandro Paredes. El volante frotó su botín contra la superficie y luego dio pequeños golpes, como para intentar descifrar cómo respondería la cancha durante el juego.

Cánticos cruzados

La antesala del partido estuvo marcada por un encendido ambiente en las tribunas. Por un lado, los hinchas de Boca, que ingresaron al Claro Arena con varias horas de antelación, se hicieron sentir desde el primer momento con cánticos y aplausos tras la salida de los primeros jugadores del equipo xeneize a la cancha.

Sin embargo, a medida que los hinchas de la UC fueron copando el resto de los sectores del estadio, la fuerza se fue equiparando, con cánticos de lado a lado que generaron un ambiente digno de Copa Libertadores.

Un arranque caliente: empujones, reclamos y tarjetas

El partido apenas comenzaba y ya estaba al rojo vivo. Antes de los diez minutos, un cruce entre los jugadores de ambos equipos desató un fuerte cruce en la cancha.

Todo se originó tras una infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani. En ese instante, Fernando Zampedri fue a reclamar con insistencia al árbitro Gustavo Tejera, lo que provocó la reacción de Leandro Paredes.

El volante argentino encaró al delantero, con manotazos y empujones, y la situación escaló rápidamente. Incluso, el banco de Boca ingresó a la cancha, generando un conato generalizado.

Finalmente, el árbitro intentó calmar las aguas con tarjetas amarillas para Zampedri y Paredes. Sin embargo, la tensión no bajó: minutos después, el mediocampista fue con dureza sobre el atacante cruzado, en una acción que rozó una posible expulsión.

El primer golpe lo dio Boca

A los 15 minutos, Boca Juniors pegó primero. Leandro Paredes sacó un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones a Vicente Bernedo y puso el 1-0.

El gol desató la euforia de los cerca de 2.000 hinchas xeneizes presentes en el estadio, mientras el banco argentino invadía la cancha para celebrar.

La celebración no estuvo exenta de polémica: desde las tribunas cayeron proyectiles, y Paredes respondió con un gesto provocador al tocarse el escudo frente a los hinchas locales, lo que encendió aún más el ambiente.

El llamado de atención de Garnero a Medel

En un córner a favor de la UC, Miguel Merentiel se avivó y se ubicó sin marca en la banda derecha, listo para un contragolpe, situación que pasó inadvertida para Gary Medel.

Al ver al delantero de Boca Juniors sin marca alguna, Daniel Garnero y uno de sus ayudantes le gritaron desesperadamente a Medel para acercarse al atacante, aunque finalmente la jugada no revistió peligro para la UC.

Reclamos y tensión en la banca cruzada

La molestia de la UC contra el arbitraje fue en aumento. Fernando Zuqui, desde el banco, tuvo un áspero cruce con el cuarto árbitro al borde de la cancha.

Minutos más tarde, el propio Garnero se sumó a los reclamos, dialogando extensamente con el colegiado en busca de explicaciones.

La euforia xeneize

En el complemento, Boca terminó de cerrar la historia. Tras un preciso centro de Lautaro Blanco, Adam Barreiro apareció bajo el arco para marcar el 2-0.

El gol marcó un quiebre en el ambiente: los hinchas xeneizes, hasta entonces apagados, tomaron el protagonismo en las tribunas y no dejaron de cantar.

La reacción tardía de la UC

Sobre el final, Juan Ignacio Díaz marcó el 2-1 para devolverle la ilusión a los cruzados. El tanto, cargado de dramatismo, fue revisado durante varios minutos por el VAR antes de ser validado.

Sin embargo, el descuento no fue suficiente para rescatar un empate y terminó sellando un amargo debut para la UC y el Claro Arena en la Copa Libertadores.