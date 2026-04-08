“Se intenta crear una historia paralela”: Steinert responde a polémica por Consuelo Peña y acusa “trato vejatorio”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó la polémica por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, en medio de los cuestionamientos por una eventual intervención del Gobierno en la decisión.

En ese contexto, la secretaria de Estado descartó haber influido en el proceso, alineándose con lo expuesto por el director general de la policía civil, Eduardo Cerna. “Esta decisión (…) fue institucional. Alguna injerencia mía, no”, afirmó.

Steinert también criticó el tono que ha adquirido el debate público, acusando que ha sido blanco de cuestionamientos que calificó como ofensivos. “Quiero expresar (…) la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias”, señaló.

“Se intenta crear una historia paralela”

Asimismo, rechazó versiones que, según dijo, buscan instalar interpretaciones sin sustento sobre su rol en el caso. “Se intenta crear una historia paralela que no ha sido (…) después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot”, sostuvo.

Finalmente, la ministra insistió en dar por cerrado el tema, subrayando que su foco está en la gestión. “A mí lo que me interesa de verdad es trabajar por el país”, concluyó.