;

El regreso soñado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez a Chile: “Queremos ser candidatos a ganar la Sudamericana”

El técnico de Olimpia celebró una victoria clave en su visita a Audax Italiano por su debut en el torneo continental. “Fue un buen comienzo y es alentador para que sigamos por este camino”, afirmó.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / RODRIGO ARANGUA

Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador de Olimpia, tuvo un regreso soñado a Chile al imponerse 2-0 sobre Audax Italiano en La Florida, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El técnico argentino, de extensa trayectoria en el fútbol nacional y que dirigió precisamente al cuadro itálico entre 2020 y 2021, habló en conferencia de prensa y valoró su triunfal estreno como visitante en el torneo continental.

Revisa también:

ADN

“Era importante este partido, el primero en condición de visitante, contra un buen equipo, que juega bien, que trata bien la pelota y al cual respetábamos por ese motivo”, comenzó declarando.

En esa línea, el estratega del elenco paraguayo sostuvo que “el equipo fue inteligente. Esperamos los primeros 15 minutos. Yo siempre digo que en este torneo como en la Copa Libertadores, la condición de local es muy importante y sabíamos que Audax iba a intentar hacerla valer y sabíamos que ellos se nos iban a venir al principio”.

“Y así fue, de alguna manera. Aguantamos bien, con orden y a la hora de atacar fuimos contundentes. Fueron efectivas también las decisiones, sobre todo el ingreso de Romeo (Benítez), que fue determinante en los dos goles, sin quitarle mérito a quienes los, y todo el resto del equipo que lo hizo muy bien. Fue un buen comienzo de Copa Sudamericana y es alentador para que sigamos por este camino", añadió.

“Vitamina” también remarcó los ajustes que realizó en la primera mitad y explicó que “en el primer tiempo vi que habíamos tenido algún pequeño inconveniente por nuestro sector izquierdo. (Aníbal) Chala lo corrigió muy bien para el segundo y se empezaron a volcar por el lado izquierdo. Ahí tuvimos que corregir. Decidimos cambiar casi todo el sector derecho nuestro para darle frescura y empezar a contener un poco los ataques de Audax que se repetían por ese lugar. Me parece que fue acertado”.

Por último, el entrenador de Olimpia dejó una contundente frase sobre las aspiraciones de su equipo en el torneo. “Por la historia de esta institución queremos convertirnos en candidatos a ganar la Sudamericana”, sentenció el DT.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad