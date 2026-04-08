El regreso soñado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez a Chile: “Queremos ser candidatos a ganar la Sudamericana”

Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador de Olimpia, tuvo un regreso soñado a Chile al imponerse 2-0 sobre Audax Italiano en La Florida, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El técnico argentino, de extensa trayectoria en el fútbol nacional y que dirigió precisamente al cuadro itálico entre 2020 y 2021, habló en conferencia de prensa y valoró su triunfal estreno como visitante en el torneo continental.

“Era importante este partido, el primero en condición de visitante, contra un buen equipo, que juega bien, que trata bien la pelota y al cual respetábamos por ese motivo”, comenzó declarando.

En esa línea, el estratega del elenco paraguayo sostuvo que “el equipo fue inteligente. Esperamos los primeros 15 minutos. Yo siempre digo que en este torneo como en la Copa Libertadores, la condición de local es muy importante y sabíamos que Audax iba a intentar hacerla valer y sabíamos que ellos se nos iban a venir al principio”.

“Y así fue, de alguna manera. Aguantamos bien, con orden y a la hora de atacar fuimos contundentes. Fueron efectivas también las decisiones, sobre todo el ingreso de Romeo (Benítez), que fue determinante en los dos goles, sin quitarle mérito a quienes los, y todo el resto del equipo que lo hizo muy bien. Fue un buen comienzo de Copa Sudamericana y es alentador para que sigamos por este camino", añadió.

“Vitamina” también remarcó los ajustes que realizó en la primera mitad y explicó que “en el primer tiempo vi que habíamos tenido algún pequeño inconveniente por nuestro sector izquierdo. (Aníbal) Chala lo corrigió muy bien para el segundo y se empezaron a volcar por el lado izquierdo. Ahí tuvimos que corregir. Decidimos cambiar casi todo el sector derecho nuestro para darle frescura y empezar a contener un poco los ataques de Audax que se repetían por ese lugar. Me parece que fue acertado”.

Por último, el entrenador de Olimpia dejó una contundente frase sobre las aspiraciones de su equipo en el torneo. “Por la historia de esta institución queremos convertirnos en candidatos a ganar la Sudamericana”, sentenció el DT.