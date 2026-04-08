ANFP revela la programación de la Copa de la Liga: así se jugará la cuarta y quinta fecha

El ente rector del fútbol chileno dio a conocer el calendario de los próximos partidos de la fase de grupos del torneo.

Bastián Lizama

Tal como ocurrió con la Liga de Primera, la ANFP anunció la programación de la cuarta y quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

La cuarta jornada del nuevo certamen del fútbol chileno arrancará el sábado 2 de mayo, mientras que la quinta fecha tendrá lugar una semana después, a partir del sábado 9.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, un importante detalle marcará el calendario de Coquimbo Unido, ya que sus compromisos internacionales terminaron afectando su fixture tanto en la Liga como en la Copa.

En concreto, su duelo por la novena fecha de la Liga de Primera ante Colo Colo se aplazó para el 3 de mayo, cuando el resto de los equipos jugarán la Copa de la Liga.

De este modo, Coquimbo recibirá a Colo Colo por la Copa de la Liga el miércoles 13 de mayo y, solo dos días después, chocará con Audax Italiano por la Liga de Primera.

Revisa la programación completa de la fecha 4 y 5 de la Copa de la Liga

Fecha 4

Sábado 2 de mayo

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera | 12:30 horas | Estadio Bicentenario de La Florida
  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile | 15:00 horas | Estadio La Portada
  • Everton vs. Palestino | 15:00 horas | Estadio Sausalito
  • Ñublense vs. Cobresal | 20:00 horas | Estadio Nelson Oyarzún

Domingo 3 de mayo

  • Universidad de Concepción vs. Universidad Católica | 12:30 horas | Estadio Ester Roa
  • Deportes Limache vs. O’Higgins | 20:00 horas | Estadio Lucio Fariña

Lunes 4 de mayo

  • Deportes Concepción vs. Huachipato | 20:30 horas | Estadio Ester Roa

Miércoles 13 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo | 20:00 horas | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Fecha 5

Sábado 9 de mayo

  • Deportes La Serena vs. Audax Italiano | 15:00 horas | Estadio La Portada
  • Cobresal vs. Universidad de Concepción | 17:30 horas | Estadio El Cobre
  • Colo Colo vs. Deportes Concepción | 17:30 horas | Estadio Monumental

Domingo 10 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Huachipato | 15:00 horas | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile | 15:00 horas | Estadio Nicolás Chahuán
  • Universidad Católica vs. Ñublense |17:30 horas | Claro Arena
  • O’Higgins vs. Everton | 20:00 horas | Estadio El Teniente

Lunes 11 de mayo

  • Palestino vs. Deportes Limache | 20:00 horas | Estadio Santa Laura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad