El apoyo de Chile a reclamo de Argentina sobre soberanía no es “conveniente políticamente”, advierte abogada internacionalista / Posnov

Hace unos días, un respaldo de Chile a Argentina generó ruido en el ambiente de las relaciones internacionales. El Presidente José Antonio Kast reiteró el respaldo del Gobierno a los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El senador Alejandro Kusanovic (Independiente por Magallanes) advirtió una posible superposición marítima entre ambos países y la diputada Zandra Parisi (PDG) criticó los dichos del Presidente Kast por las implicancias en el plano internacional.

Fue tanto el revuelo que el canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la polémica, afirmando que “revisando los mapas y no influyen, no tocan las zonas que corresponden a Chile y están completamente fuera″.

¿Cuáles son las implicancias y cómo se ha comportado Argentina?

En esta columna, la abogada internacionalista, Paz Zárate, pone el contexto de qué significa el apoyo del Gobierno de José Antonio Kast al de Javier Milei y recuerda la relación entre ambos países:

“Una declaración conjunta de Chile y Argentina, firmada esta semana, ha generado muchas preguntas por el respaldo de Chile al reclamo argentino por las islas Malvinas o Falklands, y peticiones de aclaración.

Este apoyo no es novedoso. Chile tiene la misma postura desde el retorno a la democracia en los años 90. Pero ojo: el hecho que esta política sea antigua, no significa que no sea problemática. Porque Chile tiene dos controversias territoriales sin resolver con Argentina, que conciernen el control de importantes recursos:

Campo de Hielo Sur, pendiente de solución desde 1998. La plataforma continental austral extendida, que data de 2009, donde hay superposición de reclamaciones chilena y argentina.

Lo primero que hay que decir es que el apoyo de Chile a Argentina respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes no es legalmente contradictorio con la posición chilena de rechazo a la pretensión argentina respecto a la plataforma continental extendida, ni tampoco tiene que ver con la Antártica: porque conciernen áreas diferentes en términos geomorfológicos.

Hecha esa aclaración técnica, hay que considerar el factor de conveniencia política.

La declaración conjunta de Kast y Milei, que aspiró a abarcar toda la relación bilateral, dejó fuera un punto clave: estas dos disputas pendientes entre nuestros países ¿Nos hemos olvidado de ellas, en estos más de 30 años desde que Chile comenzó a apoyar a Argentina respecto a las Malvinas?

Presidente Kast Ampliar

Los apoyos geopolíticos no son gratis… ¿Cuál sería la contraprestación?

Hay factores a considerar. Por ejemplo. ¿Ha Argentina cumplido todos sus compromisos con Chile en estas décadas? En varios puntos, la respuesta es NO.

A diferencia de Chile, Argentina tiene una mirada geopolítica asentada en el Estado: esto explica, entre otras razones, que Chile se haya visto sorprendido negativamente por gestos argentinos a través de los años.

Por ejemplo, 1) en el recordado tema del gas, 2) el trato a inversionistas chilenos en Argentina, y 3) cómo se gestó la disputa sobre la plataforma continental. Además, hay que hacer notar que el apoyo de Chile a Argentina ha impactado la relación con el Reino Unido, que es nuestro más antiguo e importante aliando en materia de Defensa.

¿Y por qué importa todo esto? Porque cuidar la frontera es deber esencial del Estado. Y si bien la relación económica con Argentina puede engrandecerse, la situación geopolítica en estas décadas, así como la actitud de Argentina respecto de Chile, en muchas áreas, justificarían una reevaluación de nuestra posición de apoyo a Argentina en el tema Malvinas Falklands. Deberíamos poder establecer hoy cuál es el costo y el beneficio para Chile de mantener tan apoyo.

En resumen: en contextos geopolíticos cambiantes, a veces la continuidad puede ser descuido. Políticamente no es posible postergar eternamente la solución de dos importantes disputas territoriales pendientes. Y la economía no puede llevarnos a olvidar la relevancia de los límites de Chile. Aquí hay preguntas que quizá nuestras autoridades, presentes y pasadas, deberían responder”.