“Momento histórico”: Presidentes Kast y Milei acuerdan fortalecer seguridad, comercio e inversión

El Presidente José Antonio Kast y su par argentino, Javier Milei, sostuvieron una reunión de trabajo en la Casa Rosada para fijar las prioridades de la relación bilateral entre ambos países, en una cita que estuvo marcada por el impulso a una agenda común en seguridad, crecimiento económico e integración regional.

Tras el encuentro, el Mandatario chileno destacó el tono de la jornada y afirmó: “Este es un momento histórico para lograr una mayor integración entre ambas naciones”.

La reunión coincidió con la conmemoración de la Batalla de Maipú, un hito simbólico en el vínculo entre Chile y Argentina. Ambos gobiernos abordaron políticas públicas en materia económica y de seguridad, sustentadas en la defensa de la democracia y la soberanía de ambos países.

En ese marco, acordaron potenciar el intercambio de inversiones, fortalecer la integración en sectores como energía y minería, y profundizar mecanismos de cooperación frente al crimen organizado transnacional.

Seguridad, Malvinas e infraestructura fronteriza marcaron la cita bilateral

Uno de los ejes principales del diálogo fue la seguridad pública. En esa línea, ambos mandatarios definieron mecanismos para profundizar el intercambio de información y la coordinación en la lucha contra el crimen organizado. Kast reforzó esa idea al señalar que “en conjunto podemos lograr el combate efectivo al crimen organizado”, dentro de una visión más amplia sobre estabilidad regional y cooperación entre países vecinos.

La reunión también tuvo una señal política relevante en materia internacional. El Presidente chileno reiteró el respaldo de su gobierno a los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. A su vez, Javier Milei agradeció ese apoyo, manteniendo así una posición histórica de Chile en esa controversia.

Otro de los acuerdos clave pasó por la infraestructura fronteriza. Ambos presidentes establecieron la necesidad de modernizar los pasos binacionales, reducir tiempos de espera y bajar costos logísticos mediante la digitalización de procesos de control. El objetivo es agilizar el tránsito de mercaderías y personas y consolidar corredores que mejoren la conexión del Cono Sur con los mercados internacionales.

Tras la cita, Kast insistió en el potencial de esta nueva etapa bilateral y afirmó: “Fue una reunión muy productiva”. Además, proyectó una mayor articulación regional al señalar que una alianza más estrecha entre Chile y Argentina podría luego potenciar al conjunto del Cono Sur junto a países como Bolivia, Paraguay y Uruguay.