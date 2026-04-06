;

“Momento histórico”: Presidentes Kast y Milei acuerdan fortalecer seguridad, comercio e inversión

El Mandatario reiteró el respaldo del gobierno a los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, algo a lo que Javier Milei agradeció.

Juan Castillo

Benjamín Quinteros

Presidente Kast

Presidente Kast

El Presidente José Antonio Kast y su par argentino, Javier Milei, sostuvieron una reunión de trabajo en la Casa Rosada para fijar las prioridades de la relación bilateral entre ambos países, en una cita que estuvo marcada por el impulso a una agenda común en seguridad, crecimiento económico e integración regional.

Tras el encuentro, el Mandatario chileno destacó el tono de la jornada y afirmó: “Este es un momento histórico para lograr una mayor integración entre ambas naciones”.

La reunión coincidió con la conmemoración de la Batalla de Maipú, un hito simbólico en el vínculo entre Chile y Argentina. Ambos gobiernos abordaron políticas públicas en materia económica y de seguridad, sustentadas en la defensa de la democracia y la soberanía de ambos países.

Revisa también:

ADN

En ese marco, acordaron potenciar el intercambio de inversiones, fortalecer la integración en sectores como energía y minería, y profundizar mecanismos de cooperación frente al crimen organizado transnacional.

Seguridad, Malvinas e infraestructura fronteriza marcaron la cita bilateral

Uno de los ejes principales del diálogo fue la seguridad pública. En esa línea, ambos mandatarios definieron mecanismos para profundizar el intercambio de información y la coordinación en la lucha contra el crimen organizado. Kast reforzó esa idea al señalar que “en conjunto podemos lograr el combate efectivo al crimen organizado”, dentro de una visión más amplia sobre estabilidad regional y cooperación entre países vecinos.

La reunión también tuvo una señal política relevante en materia internacional. El Presidente chileno reiteró el respaldo de su gobierno a los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. A su vez, Javier Milei agradeció ese apoyo, manteniendo así una posición histórica de Chile en esa controversia.

Otro de los acuerdos clave pasó por la infraestructura fronteriza. Ambos presidentes establecieron la necesidad de modernizar los pasos binacionales, reducir tiempos de espera y bajar costos logísticos mediante la digitalización de procesos de control. El objetivo es agilizar el tránsito de mercaderías y personas y consolidar corredores que mejoren la conexión del Cono Sur con los mercados internacionales.

Tras la cita, Kast insistió en el potencial de esta nueva etapa bilateral y afirmó: “Fue una reunión muy productiva”. Además, proyectó una mayor articulación regional al señalar que una alianza más estrecha entre Chile y Argentina podría luego potenciar al conjunto del Cono Sur junto a países como Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad