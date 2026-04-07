07 DE ABRIL DE 2026/ VALPARAISO Los diputados PDG liderado por Zandra Parisi en conferencia de prensa en el pensador de la cámara de diputados. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Este martes, la diputada Zandra Parisi (PDG) criticó los dichos del Presidente José Antonio Kast luego de que reiterara el respaldo de Chile a la posición de Argentina sobre las Islas Malvinas y territorios marítimos asociados. Parisi señaló que este tipo de afirmaciones puede tener implicancias en el plano internacional.

Fue ayer lunes, cuando el Presidente Kast fue recibido por su par de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada donde reafirmó los “legítimos derechos de soberanía” del país trasandino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos.

“Quiero ser muy enfática en decir que el Presidente debe tener sumo cuidado frente a sus dichos. Cuando un Presidente en ejercicio se pronuncia, sus palabras no son meramente una opinión pública ni personal”, sostuvo Parisi.

En esa línea, la parlamentaria del Partido de la Gente advirtió que “se interpreta como una declaración oficial del Estado de Chile y, en el ámbito del derecho internacional, por supuesto. En el caso de las Islas Malvinas y el territorio marítimo asociado, cualquier respaldo explícito a la posición argentina podría ser entendido como una postura jurídica de Chile”.

Finalmente, anunció gestiones en el congreso y emplazó al ejecutivo, asegurando que “pediré que esto se aborde en la comisión de relaciones exteriores y le pido al Gobierno que acelere la curva de aprendizaje. Vamos a cumplir un mes y creo que en este mes es suficiente tiempo para ir dándose cuenta que no podemos seguir cometiendo errores sin corregirlos”.